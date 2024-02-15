葡萄王開春報喜！1月營收年增18.5％

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葡萄王（1707）2024年新春開紅盤！ 在三大事業體延續去年成長力道下，1月合併營收7.9億元，創下歷年同期新高，年增18.5％。

營運表現耀眼的葡萄王，1月三大事業體同步發威，上海葡萄王受惠新通路啟動，單月營收維持三位數成長動能；母公司台灣葡萄王，代工業務表現亮眼，拉升營收雙位數成長；子公司葡眾延續去年業績高峰，營收維持雙位數成長幅度。

展望2024年，布局馬來西亞目標會加速進行，相信很快會有營收挹注；加上去年開始整合中國通路資源，也在近期陸續有成效，綜觀全年除了 2 月受農曆假期，工作天數減少影響外，營收將增量攀升，成長潛力看好。

就三大事業體來看，台灣葡萄王１月營收年增12.4％，代工業績驚艷單月營收年成長127.6％，主要貢獻來自銷往國內外原料商、代工廠、品牌商獨家益生菌菌粉及菇菌類原料。此外，主力客戶海內外的成品代工出貨也成長，預期在新增多家海外原料經銷授權，且有多間大型國際客戶成品代工陸續洽談中，整體營收表現看俏。

此外，自有品牌受去年同期美式量販大型活動高基期的影響1月營收，但若以整體銷售量來看，配合農曆年檔期飲料類商品（康普茶、康貝特），1月買氣向上增溫成長趨勢明顯；另虛擬通路主打熱銷品「易得纖膠囊」，搭配VIP活動提升會員回購率，帶動實銷增長拉升業績。

子公司葡眾，1月營收年增10.2％。國內市場持續創高，另有新產品規劃Q1上市，加上海外進軍馬來西亞計畫已進入申請產品許可證中，營收再攀高峰勢不可擋。

上海葡萄王1月營收年增113.7％，首支自有品牌－康貝特，以黃金配方比例的耐力類運動營養食品標準打造，已完成首批生產，目前陸續於渠道鋪貨上架，鎖定春運返鄉需求，為營收注入新動能。

上海葡萄王指出，今年在代工業務、自有品牌產品銷售以及通路拓展將多元發展，整體營運維持穩定成長，營收展望正向樂觀。