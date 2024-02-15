《觀光股》漢來美食1月營收登次高 今年展店步調加速

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【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團漢來美食(1268)公布2024年1月自結合併營收5.55億元，月增達10.92％、年減4.5％，改寫歷史次高。公司表示，年減主因今年春節連假落於2月，去年則落於1月且長達10天，比較基期不同且偏高，但因春節前已陸續展開尾牙活動，整體表現毫不遜色。

漢來美食指出，首年參戰的台北南港宴會廳，在尾牙活動帶動下，貢獻1月營收近5千萬元。同時，今年電商冷凍年菜持續熱銷，但相較與現做年菜外帶需求暢旺、訂單高達2500組訂單，則以外帶需求成長幅度更大。

而漢來美食全台48家門市2月春節業績優於去年，配合展店效益助攻，使除夕營收年增逾3成。其中，「島語」自助餐廳除夕至初五6天營收達1600萬元、訂位已滿到3月底，「漢來蔬食」全台5家分店年節6天營收創高、年增逾23％，在各品牌中成長幅度僅次於宴會廳。

展望2024年，漢來美食將更積極展店，最新品牌「溜溜酸菜魚」專賣店將進軍北台灣、4月初於桃園中壢開出第4店，今年預計新展逾3店。而頂級粵菜品牌「東方樓」去年10月強勢推出後好評不斷，營收與旗下另一高端中餐品牌「名人坊」相較亦不遑多讓。

漢來美食表示，今年預計將新展7～10家店，為集團營運動能添加柴火。同時，為因應未來快速展店的供應需求，集團去年底斥資2.44億元購置汐止土地及建物，規畫打造為新中央工廠及研發中心，相關籌備建置作業將是今年另一重點計畫。