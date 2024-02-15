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《數雲端》富邦媒締造最強元月 開工搶賺黑金財

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【時報記者張漢綺台北報導】台灣線上零售業龍頭momo富邦媒(8454)113年1月合併營業收入為96.7億元，年增10.4%，為歷年同月新高。

momo富邦媒旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，富邦媒表示，受惠農曆春節採買潮，從年貨置辦到除舊佈新相關商品皆展現熱絡買氣，像是伴手禮、保健禮盒、清潔用品等都有不錯的銷售表現；時逢春節連假及寒假，民眾出遊聚餐的需求也帶動餐飲票券與旅遊住宿買氣，Samsung推出最新旗艦手機，也繳出亮眼銷售佳績，推升1月合併營收達96.7億元，創下歷年同月新高。

農曆年後收假，momo開跑《開工大吉》全站活動號召mo粉回歸，2月18日前全站消費滿三大指定門檻並完成登記，最高享600元mo幣限量回饋，包含消費滿20,000元登記送600元mo幣、滿10,000元登記送300元mo幣、滿3,000元登記送150元mo幣；活動期間參與輪盤互動遊戲，最高再領666元開工紅包；momo也化身上班族咖啡應援補給站，推出《咖啡開工補給站》3折起優惠活動，2月29日前集結雀巢、星巴克、湛盧咖啡、cama cafe、Nespresso、UCC等近200大咖啡品牌，提供超過5000項咖啡商品選擇，滿足消費者開工提神需求，購買指定商品加碼再抽正官庄保健禮盒。

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