《盤後解析》AI題材股「龍爭虎鬥」 台股開春寫3大驚奇

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【時報記者任珮云台北報導】美國經濟韌性強、企業財報佳，加上降息方向不變，市場風險情緒正面，S&P500 升破5000點大關，再刷歷史新高。在美股多頭續攻以及AI題材信心不墜下，台股在農曆年後的第一個交易日收盤大漲548.5點，該上漲點數是歷史第六大漲點，而收盤價18644.57點及盤中18725.47點都雙雙創下歷史新高。至於護國神山台積電（2330）盤中站上7字頭，最高價709元則亦是創下歷史新高。

產業景氣復甦推動台股龍年開春就上演多頭驚奇，台股今上市櫃漲停家數合計達52檔，AI相關題材的漲停股包括辛耘（3583）、均華（6640）、志聖（2467）、技嘉（2376）、麗臺（2465）及雙鴻（3324）等。

「美股七雄」之冠的輝達，拜AI運算晶片需求火熱之賜，股價在過去12個月狂漲231％屢創新高，14日股價收漲2.46％以739美元作收，市值攀抵1.825兆美元，領先Alphabet的1.821兆美元。由輝達帶動的AI狂潮，在青龍年初，相關概念股表現「龍爭虎鬥」。

分析師指出，美國1月CPI高於市場預期，Fed官員繼續謹慎看降息。延續1月FOMC會議政策基調，Fed官員強調不急著降息，Powell重申不太可能在3月降息，預期Fed首次降息時間將落在5月或6月。

安聯投信台股團隊表示，電子產業各類應用的庫存調整與復甦進度不一，不過整體呈緩步復甦態勢，今年有望持續溫和成長，而成長將集中在先進製程的AI相關應用，相關供應鏈能見度優於其他業者。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，從產業來看AI仍是市場注目的焦點；舉例來說，首先主要CSP對2024年資本支出展望正向並聚焦於AI相關投資；其次，AI伺服器瓶頸仍為COWOS，年中後可關注產能開出的狀態；此外，手機的庫存回補力道有所減弱、PC需求緩步回升，而傳統伺服器仍受到AI排擠，車用與工業庫存的修正也仍在持續。

群益創新科技基金經理人杜欣霈表示，在台股新年假期期間日韓股市與美國科技股表現強勢，也帶動台股龍年開紅盤一舉站上18600之上。後市來看，全球製造業景氣回升已然確立，台灣電子廠商庫存回歸正常水平，循環週期的轉升有利台股相關產業，加上AI科技題材持續發酵，相關族群市場需求與商機題材可期，對於台股表現亦具有正向助益，惟短期在股市已累積一定漲幅，加上市場仍持續消化降息時點延後的訊息，且今年亦是國際間的大選年，政經局勢的變化仍牽動市場投資情緒，操作上仍須提防波動，建議可採分批布局方式來因應，類股方面，仍持續看好IC設計、矽智財、半導體等表現。