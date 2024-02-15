桃3大青創基地招募團隊 進駐享租金優惠、客製化培訓

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桃園市青年事務局轄管青創指揮部、安東青創基地及新明青創基地等3處青創基地「113年度第一期進駐團隊進駐申請」，自即日起至3月5日止受理報名，開放13組獨立辦公室及19組共同工作空間，提供超優惠空間租金及業界專家客製化培訓輔導，陪伴青年穩健創業。

3處青創基地依不同主題招募，位於青年局3樓的「青創指揮部」，招募團隊不限產業主題的青創團隊，只要產品及服務具備創新性，皆可提出申請；鄰近桃園火車站的「安東青創基地」，以XR、元宇宙、教育科技及數位影音內容應用為主題；位於中壢新明市場大樓4、5樓的「新明青創基地」，則以發展物聯網、AI人工智慧、智慧機器人及5G應用相關產業領域為主題。

青創團隊通過招募審查後得進駐基地6個月，於期滿前參與續約考核通過者，得再進駐6個月；每次續約申請以1次為限，至多得於基地進駐3年。

過去青年局輔導許多青年創業團隊，如進駐團隊「水力凈綠能科技股份有限公司」，以空調減碳節能數位方案獲得2023第11屆資訊應用服務創新創業新秀選拔金牌；進駐團隊「艾里空股份有限公司」，以微毫米波應用裝置獲得2023桃園青創力學生創業競賽金獎。

青年局長侯佳齡表示，青年局除了有以孵化育成為主的3處青創基地外，更陸續建立以商務媒合為主的桃園天際線和智慧桃園產業轉型加速器，提供不同成長階段的青創團隊一條龍的培育輔導規劃，全力支持桃園市青年創業輔導，更多招募資訊請上桃園市政府青年事務局官網或桃園創新創業資源網查詢。