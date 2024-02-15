代駕司機小齊勞保給付多領逾88萬 達人精算細節按讚

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代駕司機小齊勞保給付多領逾88萬元 達人精算細節讚：1決定救全家

【旺得富理財網 李宗莉】千防萬防職場意外最難預防，達人分享，代駕駕駛小齊在載運客人途中發生嚴重車禍意外，但因有加保勞保，即使不計算治療期間掛號費與部分負擔減免，光是職災傷病給付、照護補助、失能給付等3項，共可請領88.75萬元，反觀若只保國保，即使因截肢認定為第6級失能，卻因未達重度身障等級，一毛錢都領不到。

勞保達人張秘書在《勞工朋友的秘書~張秘書》頻道分享，小齊家經濟弱勢，爸爸身體不好而工作斷斷續續，媽媽則是在菜市場幫忙打零工，收入相當微薄，小齊不想當啃老族，接下代理駕駛的工作，但齊媽覺得兒子工作是高危險性工作，本來一直都只保國保，擔心發生事故，因此拉著兒子加入駕駛員職業工會。

就在小齊加保1個月後的某天，不幸在載運途中，發生交通事故，小齊傷勢嚴重，最終不得不採取截肢手術。張秘書分別就投保國保、勞保等2情況進行分析。

情況1 只保國保，住院治療期間，國保不僅沒有傷病給付可請領，且即使截肢也因未達重度或極重度身心障礙等級，無法請領身心障礙保證年金，等於在國保的保障之下，小齊是一毛錢領不到。

情況2 加入職業工會加保勞保，因為是在工作時間內發生交通事故，認定是職災，可以申請職災的相關給付。

A.就醫期間免掛號費與部分負擔：都不用自己花錢

B.職災傷病給付：被保險人因執行職務而致傷害或職業病不能工作，以致未能取得原薪資，正在治療中者自不能工作第4日起，至恢復工作前1日止，前60日按照被保險人前6個月平均投保薪資計算，超過60日部分則按投保薪資7成發給，合計最長2年為限。

以小齊平均月投保薪資2.46萬元推算，日薪為880元，前60天可領到5.28萬元（880元x60天）；之後又治療4個月、約當120天，可領到7萬3920元（880元x120天x0.7），合計12萬6720元。

C.照護補助：住院治療起至出院日止，每日付給1200元，小齊陸續住院40天，等於可領4.8萬元。

D.失能給付：遭遇職業傷害或職業病，治療後仍無法改善，診斷為永久失能，可按月投保薪資，請領失能一次金，小齊因截肢認定為第6級失能，可領失能給付540天，且職災可多加5成，共領880元x540天x150%=71.28萬元。

E.義肢補助：後續小齊若安裝義肢，可再申請器具補助

張秘書表示，在住院治療與復健休養期間，都受到勞保保障，不用為了照護與器具費用傷腦筋，免於全家陷入經濟困境，因此建議可以加勞保就趕快加，當然沒事最好，之後年老後還有老年年金的基本收入，免於陷入困境，若還在加國保，也建議找機會改加勞保。