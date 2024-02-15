裕元花園酒店全新「緋花火瞳」與「思晴玉柱」味蕾饗宴

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夢迴紅樓系列新菜，不僅在食材挑選、工藝製程上講究極致，依舊溯源中國四大小說之一《紅樓夢》中的經典菜餚做為研發靈感。

裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳繼夢迴紅樓金陵十二菜首部曲「胭脂舒雁」打響全台必吃燒鵝名店TOP 1後，再度將紅樓宴中經典菜餚創新研發出「緋花火瞳」與「思晴玉柱」，為饕客們帶來全新的味蕾饗宴。

兩款夢迴紅樓系列新菜，不僅在食材挑選、工藝製程上講究極致，依舊溯源中國四大小說之一《紅樓夢》中的經典菜餚做為研發靈感。首先「緋花火瞳」，收錄於紅樓宴的原型菜：火腿燉肘子，此為清代名菜，美其名稱“金銀蹄”，亦稱“煨火肘”。勝在慢火細燉，要將肘子煨到口感酥爛，適合長輩享用。

喆園鮑魚中餐廳杜再邦主廚觀察台灣人喜愛口味以醬燒作法勝過清燉，因此運用火腿燉肘子的食材元素拆解再行組合，選用不超過2公斤大小的豬前腿，再將金華火腿、蔥薑與多種中藥材一同文火燉煮三小時，方能呈現出外皮彈且肉質軟嫩的豐富口感和香氣撲鼻的鹹香滋味。取名”緋花”一詞，意寓肘子經醬燒燉煮後，外觀色澤呈現深紅色，此色在華人地區亦有喜慶的意涵。而”火瞳”則取金華火腿的精華部位，肉質最佳，芳香濃郁，因此命名為緋花火瞳。搭配喆園鮑魚中餐廳招牌乳酪燒餅一肘二吃另有一番滋味。

裕元花園酒店 喆園鮑魚中餐廳夢迴紅樓系列，新菜「思晴玉柱」。圖／台中裕元花園酒店提供

另一道精緻小點「思晴玉柱」，則出自紅樓夢第八回中賈府丫鬟晴雯最愛的豆腐皮包子，坊間暱稱為晴雯包！杜主廚以豆腐皮包子做為創意發想，將內餡加入非基改黃豆製成的腐竹、後腿肉、新社香菇、桂竹筍和蝦米等食材，口感豐富。取名思晴玉柱，思晴意指寶玉對晴雯的思念之情，而唐代後包子亦稱之玉柱，美其名暗藏深厚文化底蘊，亦展現出主廚對於中國古典文學的熱愛。

喆園鮑魚中餐廳夢迴紅樓金陵十二菜繼「胭脂舒雁」後再推「緋花火瞳」與「思晴玉柱」打造出紅樓美食風華。兩款新菜除了能在喆園鮑魚中餐廳品嚐享用外，也獨家開放裕元花園酒店線上商城訂購將兩道精緻菜品宅配到府，訂購請上：https://bit.ly/4bauCYs。

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