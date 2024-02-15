迎接BTS 開學採購刷永豐信用卡最高回饋3,200元

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越來越多家長利用信用卡繳學費、購買生活用品、3C商品或線上進修課程，據統計，去年持卡人以信用卡支付文教康樂相關消費的總簽帳金額超過400億，相較2022年成長近5成，創十年來新高。新學年開學季即將到來，永豐銀行提供卡友優惠專案，與家長共同迎接BTS（Back to School），以永豐信用卡代繳學費單筆滿500元享0.2％刷卡金回饋、以及最高12期優惠分期利率的雙重優惠，於精選網購平台刷永豐信用卡，指定分期最高回饋3,200元刷卡金。

教育消費支出利用信用卡代繳賺回饋與優惠已成趨勢，永豐銀行表示，今年再次祭出雙優惠，利用永豐信用卡代繳學費可享單筆金額每滿500元享0.2％刷卡金回饋及最高12期優惠分期利率。另外，單看進修學習費則成長高達13％，永豐銀行表示今年特別規劃繳交補習、線上學習平台或電子書平台優惠活動，單筆最高享百元刷卡金回饋。

工欲善其事、必先利其器，永豐銀行表示，同步推出購買學習必備之生活用品、3C商品優惠方案，針對momo、PChome購物、蝦皮購物、東森購物、ViVa美好家庭、YAHOO!奇摩、7-ELEVEN線上購物中心、生活市集、博客來、台灣樂天、Pinkoi、486團購網等數十個精選通路提供超值回饋，指定期間刷永豐信用卡累計指定分期消費滿額並完成登錄，即可獲得刷卡金最高3,200元回饋（限量）。詳情請連結永豐銀行官方網站查詢。