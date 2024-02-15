富強鑫1月營收3.16億元 創同期第三高

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塑膠成型機大廠富強鑫因汽車零配件、運動產業、家用精品等產業主要客戶訂單需求增長，帶旺2024年1月合併營收3.16億元，月減32.6％、年成長53.6％，創同期第三高。富強鑫表示，目前訂單能見度看到第二季。

富強鑫表示，受惠於智慧製造、工業4.0以及汽車產業加速新能源車、電動車等技術進程，助力汽車零配件、運動產業、家用精品等產業主要客戶訂單需求與拉貨力道保持穩健成長態勢，帶動水平對射機、轉盤多色機、兩板機、全電機的銷售表現提升，2024年1月營收繳出年增53.6％的成績單，也堆高整體在手訂單能見度看到第二季，有助對富強鑫龍年整體營運有機會重回正向成長。

富強鑫指出，半導體、封測廠、NB代工廠等產業相繼宣布2024年投入資本支出擴建廠房與增加產能之規劃，全球知名電動車品牌車廠龍頭也宣布預計2024年的資本支出將超過100億美元， 包括日本、歐美等品牌車廠也分別祭出電動化、聯網化、智慧化、共享化的發展計畫等，加上新興市場的當地優惠補助政策以及招商設廠政策的推動，特別在印度市場，今年4、5月大選在即，市場觀察未來幾年印度經濟成長和財政健全保持平衡，將需維持強勁的資本支出以及優惠招商政策落實，在諸多市場動態趨勢推進下，可見為富強鑫旗下多款塑膠射出設備與一條龍整合解決方案帶來良好的業務開拓空間。