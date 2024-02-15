瓦城泰統集團1月營收4.48億元 登歷史同期第三高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

瓦城泰統集團（2729）因農曆春節落在2月影響基期，1月營收4.48億元、年減31.36％，但整體營收表現仍維持高檔，登歷史同期第三高。在中小型企業、工作室及部門聚餐等年菜尾牙挹注下，動能將延續至2月，加上春節年菜熱銷、連假助攻，以及年後春酒預訂持續受歡迎，第一季整體業績持續攀升可期。 展望2024年，瓦城集團持續精準評估擴店選址，除積極打造新品牌外，持續進行多品牌策略佈局，滿足不同客群需求。新品牌甫於進駐新莊宏匯廣場的泰式炒河粉品牌「BO BO」，開幕至今廣獲迴響，尤其深受年輕族群喜愛，集團未來也將乘勝追擊。

瓦城泰統集團把握年假聚餐商機，旗下品牌推出美味不打烊活動，同時因應春節節慶祭出限定團圓菜色，搭配好運轉盤抽獎活動，在百貨、商圈人潮加持下，成功吸引家庭客聚餐，帶動農曆春節期間小年夜至初五業績較去年同期成長超越一成；此外，尾牙春酒專案延續至2月29日，以滿足年後企業春酒需求暢旺，顧客訂席熱絡，2月營收有望挑戰新高水準。

瞄準外食市場逐漸成長，集團於去年底推出全新泰式炒河粉品牌「BO BO」，自開幕至今口碑持續發酵，除了提供既有客群更多元選擇之餘，更成功開拓年輕客層，以「最好吃的泰式炒河粉」為品牌核心概念，結合創新料理型態與時尚吸睛店裝，提供全新的泰式餐飲體驗。在新品牌獲得佳績之後，未來集團將評估擴大展店，將美味傳遞至不同地區，進而開拓潛在客群，也勢必有效提升集團整體業績。

此外，全集團品牌更將於三月回饋客人長期以來的支持，活動期間wa10會員至旗下餐廳用餐，即享抽百萬現金的機會！早午餐品牌「樂子 the Diner」布局西洋情人節，即日起至3／14（四）推出情人節限定套餐，其中包含四款期間限定漢堡，呼應不同個性之情人風格，搶攻浪漫商機；「BO BO」亦同步推出粉紅色服裝的創意Dress Code活動，為集團品牌注入年輕氣息。