油價回升 遠東區塑化上游原料強漲開紅盤

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伴隨布蘭特原油價格回升81美元之上，遠東區塑化上游原料因短線供給因素，農曆年後開紅盤。其中，苯原料強漲表態衝至每噸1,053美元，比年前勁揚53美元；乙烯彈升20美元，PTA也上揚10美元。台塑化（6505）、台化（1326）及中油營運進補。

此外，五大泛用樹脂因下游廠商仍處陸續收假、開工狀態，市場交投相對清淡，僅ABS、PS每噸報價1,300美元、1,200美元，比年前攀揚20美元，台化、台達化（1309）、國喬（1312）營運加分。PVC、PE、PP及EVA悉數持平。

台化表示，過年前二周大陸聚酯開動率超過80％，庫存POY,FDY低於10天，都是不錯記錄，顯示業者對年後的信心。今年芳香烴延續二甲苯調油需求及烯烴市況不佳導致裂解汽油短缺，PX、苯與輕油價差可望保持或增加，有利營運。而大陸PTA產能過剩虧損嚴重，業者在不堪虧損下會有所節制，預估加工差也會站上400元人民幣以上。

此外，塑膠產品年節前補貨平平，剛需而已，不過一、二月銷售目標，仍可達成，且春節前廣東樟木頭庫存僅7～8成，比往年低，預計三月兩岸塑膠銷售會回溫。大陸SM去年新增產能370萬噸，下游PS、ABS市況不好，SM價格被壓抑，今年仍有215萬噸新產能預定投放，市況必須仰賴塑膠需求改善，但是會比去年好。

台塑認為，目前印度PVC市場價格持穩，隨著進入傳統旺季，下游客戶增量採，需求穩定成長，而近來美國就業及國內消費強勁，預期未來利率下降後，消費能力可望進一步提升；加上因紅海及中東危機，船運商調漲海運費2倍以上並減少艙位，惟近期海運費報價已有下跌現象，銷往歐洲訂單受阻現象可望緩解，預期第一季PVC價格逐步回溫向上。