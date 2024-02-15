《電週邊》仁寶MWC布局B5G衛星通訊解決方案 實踐ESG永續理念

【時報記者任珮云台北報導】仁寶(2324)宣布即將參與MWC 2024 巴塞隆納移動通訊展，期間將展出引領未來B5G時代的未來發展，最新衛星通訊及綠色科技解決方案的亮相，也將帶來更廣泛、更具包容性的全球通訊體驗。仁寶革新的技術布局不僅是對5G的再探索，更將ESG永續概念的深入企業發展中，展現仁寶對地球資源的智能管理與節能的承諾。

仁寶電腦智慧型裝置事業群副總梁志賢表示：「我們這次的參展，不僅僅是展示B5G科技，更是對永續發展和智能科技的全面支持。我們期待與全球業界分享在ESG和智能科技發展上的經驗和見解，攜手建構一個更智慧、更環保的未來。誠摯邀請全球業界一同共襄盛舉，蒞臨MWC 2024，親臨仁寶的展位，共同見證智慧科技的未來。期待與您攜手搭建更智慧、更永續的明天！」

仁寶將於展區與攜手合作夥伴共同展示通訊科技與永續發展的完整解決方案，引領科技發展的三大亮點，包含先進的5G通訊設備、突破性的衛星物聯網解決方案以及創新的ESG能源管理系統，如最新的5G小基站和5G模組、5G終端設備、NTN衛星物聯網解決方案、ESG碳管理、能源及充電管理等saas服務，旨在為全球用戶提供更加智慧、高效的無線通信體驗，引領智能科技邁向更為先進的未來。

仁寶的衛星使用者終端裝置不僅符合3GPP無線通訊標準Release 17與ITU LPWAN，更整合先進的MT6825 NTN晶片與LoRaWAN通訊技術。這不僅使其能夠結合物聯網廣域通訊技術優勢，同時透過雙向通訊功能，讓衛星物聯網解決方案能夠鏈結衛星訊號與終端傳感器資料，提供無縫衛星通訊體驗。企業可以充分利用衛星通訊技術實現物聯網裝置之間的連線和溝通，同時透過NTN服務供應商將企業的資料連結到5G專網，提供更穩定的通訊服務。同時，透過仁寶的ESG能源管理解決方案，企業能夠精準調節能源使用，極大地降低成本和環境影響。這完整的解決方案將為企業提供極致效能的選擇，讓其能夠充分發揮其業務潛力，同時負責任地追求節能減排。