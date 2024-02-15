《半導體》迎接AI爆量成長 京元電看好暖冬年

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【時報記者葉時安台北報導】京元電子(2449)舉行開工團拜，願公司今年營收獲利成長，盼景氣冬去春來。京元電表示，雖然第一季為淡季，但下半年將迎來封測業真正AI年爆量的成長，今年的冬天注定是半導體業的暖冬年，京元電也因應客戶產能擴大，提早建置廠房興建。最後京元電精神喊話，台灣半導體製造產業今年業績獲利將逐季成長，2025年會更好。

京元電表示，雖說今年第一季業績落入景氣循環的淡季，但希望景氣如開工團拜般熱絡，冬去春來。

京元電進一步說明，今年HPC晶片的需求旺盛，經過了去年CoWos產能建置及良率、效率的改善，今年公司半導體後段封測產能的擴張，跟前段CoWos產能一樣，年底需求較去年擴張兩倍以上，下半年算是封測業真正AI年爆量的成長，今年的冬天注定是半導體業的暖冬年。

京元電為因應客戶產能快速擴增的確定需求，公司銅鑼三廠剩餘的三個樓層空間，年後將快速發包無塵室機電等工程建置，以備客戶下半年設備產能的量產。

同時，去年底原預期2024年底才要發包土建的銅鑼四廠廠房，看來也需提早一、二個季度發包興建，不然2025年恐趕不上客戶對公司廠房空間的需求。

京元電精神喊話，台灣半導體製造產業今年業績獲利將逐季成長，2025年會更好，也許會跟總體經濟、政治的波動，有些微脫鉤。