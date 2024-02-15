台糖瘦肉精疑點 食藥署下周請專家解答

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台糖豬肉片複驗瘦肉精，台中市政府與衛福部食藥署皆檢出微量西布特羅。食藥署今天表示，預計下週召開專家會議，邀請包括食安、實驗室、畜牧等領域專家，研判出現個案原因。

此案源於農曆年前，台中市政府公布在台糖安心豚梅花肉片中，驗出農業部禁用的動物用藥瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），但後續衛生福利部食品藥物管理署及農業部擴大追查卻都未檢出。

台中市、食藥署針對同一問題肉片剩餘檢體複驗，仍檢出微量，當時衛福部長薛瑞元表示，確定是個案，不是大規模食安事件，預計年後召開專家會議，研判出現個案原因。

同時，地方政府衛生局自2月2日起陸續抽驗市售台糖相關豬肉產品共計75件，食藥署今天公布最新檢驗結果，累計73件合格（含同批3件），剩下2件正在檢驗中。

食藥署副署長林金富下午接受媒體聯訪說明，剛過完年，正積極邀請專家學者中，將在下週一（19日）到週五（23日）間，以最多人可出席時間擇定開會日期。

林金富表示，將邀請包括食品安全衛生、獸醫、實驗室檢驗、畜牧場端等領域專家，除衛福部外，農業部、經濟部、行政院食品安全辦公室等都將與會。

至於會不會請台中市政府列席，林金富說，仍在規劃中，細節要看專家是否有需要提問，等議程出爐才會定調。

此外，台糖公司日前表示，已發函請台中市食藥處協助檢驗同批次梅花肉品；中市府回應，台糖公司應另洽第三方公正實驗室檢驗。林金富說，尚未接獲台糖要找食藥署幫忙檢驗訊息，但國家實驗室主要功能是開發檢驗方法、訓練國內機關（構）、實驗室認證等，若有爭議才會以國家實驗室高度處理，建議台糖找第三方公正檢驗單位。