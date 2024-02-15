去年「最長春節」墊高基期 王品1月營收年減15.6％

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王品集團(2727)因去年同期「最長春節」墊高基期，1月自結合併營收為18.3億元、年減15.6％。台灣事業群營收14.8億元，年減10.8％，大陸事業群營收3.5億元，年減31.3％。 展望後市，法人表示，台灣餐飲逐步回歸疫情前的消費型態，王品集團門店數有效擴張，可望持續保持成長趨勢。大陸地區品牌及門店數的汰弱留強，有助於持盈保泰。

王品台灣事業群1月有「肉次方」、「享鴨」、「夏慕尼」、「青花驕」及「和牛涮」5大品牌共誕生7家千萬大店，韓式燒肉新品牌「金咕」2023年底開幕後每日滿席，砂鍋粥新品牌「朝粥幫」試營運，挹注1月營收。此外，零售品牌「王品嚴選」冷凍年菜組合延續5年來的好口碑，開賣1個月即接近完銷，新商品「青花驕椒麻豬肉水餃」、「高湯大餛飩」系列上市後引起社群熱烈討論，餛飩系列更已賣到缺貨，成為1月營收動能之一。

王品集團台灣總店數已達339家，2月迎來農曆春節連假與情人節旺季，春節期間，家庭客外出用餐意願高，諸如「享鴨」、「西堤牛排」、「陶板屋」、「青花驕」、「夏慕尼」等聚餐品牌來客熱絡。總計從年初一到初五，來客數超過76萬人次，其中年初二「回娘家」，全集團門店需求爆量，單日營收突破1億元大關，創下台灣餐飲業的營收新紀錄，表現亮眼。總計從2／8小年夜到2／14年初五，7天營收合計5.68億元，年增18.3％。