動力1月營收1.36億元，登近三月單月新高，年增逾七成

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受惠於主要電競產業客戶的拉貨力道提升，動力科技（6591）1月合併營收1.36億元創下近三個月新高，月增6.61％，此外，由於去年同期適逢終端通路進入新一輪庫存調整，再加上整體大環境通貨膨脹、買氣驟降，致壓低比較基期，年增率更達到72.69％。

動力表示，隨著時序進入2024年，歷經一年的顯卡市場庫存調整、重返健康水位後，加上NVIDIA新一世代顯卡RTX 40 Super系列的絕佳性能不只為遊戲提供的全新支援，更成為人工智慧（AI）驅動的PC中的關鍵核心，創造其於終端通路良好的銷售表現，加上美國對於中國晶片管制使得高階顯卡禁售掀起中國廠商備貨潮效益延續，帶動NVIDIA中高階顯卡RTX 4080、4090系列需求增加，齊步挹注動力主要電競產業客戶的拉貨力道增溫，創造江西廠及東莞廠產能稼動率穩步提振，是動力在市場環境波動干擾下，單月營收表現仍連續7個月站穩億元以上之關鍵。

觀察生成式AI的普及將推進從雲端服務到企業伺服器，以及個人應用等各項終端裝置的需求提升，也帶動PC產業也在2024年邁入AI PC元年，今年不論在Arm、Intel或AMD皆可看見AI PC產品推出，在AI PC、軟體應用和產業生態系成熟之前，各PC品牌廠仍將電競視為主力戰場，動力將憑藉旗下研發之2U以上對轉雙風扇具有高轉速、高風量、高風壓、低振動、低耗功的設計特點，並輔以IP68具有的防水、防塵、防潮、絕緣的國際防護標準，確保風扇在AI PC的散熱需求，看好隨著AI PC產品推陳出新的腳步與滲透率逐步發酵，提供動力電競產業應用良好之業務拓展空間。

展望2024年第一季，動力持審慎樂觀看法。動力指出，雖然首季為傳統出貨淡季，觀察目前客戶的訂單需求仍保持良好的拉貨力道，再加上隨著NVIDIA、AMD、Intel三大顯卡晶片巨頭的競爭態勢將有助顯卡迭代更新的速度，以及微軟終止支援 Win 10、下一世代的作業系統增添先進的 AI 功能等三大效益浮現下，加速消費者與企業端換機潮來臨，有望挹注動力整體營運正面效果，另一方面，動力仍持續深化包括5G伺服器、車用、等相關利基型散熱風扇產品多元產業佈局，可望堆疊動力未來中長期營運動能。