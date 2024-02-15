元山1月營收3.68億元寫歷年同期新高

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由於農曆春節長假提前拉貨挹注，車用電子與生活科技系統大廠元山科技（6275）1月營收3.68億元，以年增71.92％，創下歷年同期新高，展望2024年，元山指出，AI、車用市場與高階運算散熱需求持續增長，樂觀今年成長動能穩健向上。

受惠AI市場趨勢與高階運算領域設備升級，帶動全球AI伺服器出貨成長，散熱需求不斷增溫；資策會產業情報研究所（MIC）估計2024年全球AI伺服器出貨量為194.2萬台、2025年達236.4萬台，2022年到2027年間年複合成長率為24.7％，其中台廠伺服器出貨即佔全球伺服器出貨之八成以上，帶動散熱需求向上，而元山持續投入研發量能，將核心技術進一步精進優化，打造客製化、高附加價值之模組化產品，推升高階運算散熱領域業績增長空間。

車用市場佈局方面，元山向來與歐洲、陸系車廠維持穩定良好合作關係，歐洲車用訂單能見度高，陸系車廠則因處於供應鏈型態改變階段，陸續有短、急單挹注；隨陸系車廠快速崛起，中國行業人才短缺困境浮現，工信部預測2025年電動車人才需求高達120萬人，人才缺口逼近86％，遠超越其他領域。

元山對此採取於中國上海等核心城市建立工程中心支援因應，提供客戶端工程支援量能，透過近距離外部工程支援與服務技術深化交流，促進客製化合作夥伴關係，建立案件深度。

元山指出，元山位於台灣高雄仁武產業園區預計於2025年落成，將作為營運總部、研發中心，車用和高階散熱風扇與模組的製造中心，啟用後台灣總產能將達到120-150萬台，未來亦不排除在台灣和中國以外的地區建立第三生產基地，以提升營運規模，挹注公司成長向上。