AI伺服器散熱產品助攻 邁科1月營收創高

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邁科（6831）15日公布1月合併營收為1.7億元，呈年增 26.52％，創下單月營收新高記錄，除AI伺服器的散熱產品需求升溫及其它產品線皆有成長表現外，2月因逢農曆新年連假，客戶提前拉貨，均是1月合併營收交出亮眼成績單的原因。

2024年美國消費性電子大展（CES）在上個月於拉斯維加斯盛大登場，展出主題分為家庭、娛樂、健康、先進技術、汽車與機器人技術、通訊技術、AI與全球市場等8大領域，展會上各項產品幾乎都可見到AI的導入，各種AI生態系與應用的場域皆在大會上展示，AI無疑是今年大會的焦點所在。

AI技術在過去多被使用在專業領域當中，直到2022年11月30日OpenAI發表了ChatGPT，ChatGPT只是生成式AI的一種形式，它能夠創造出原本不存在的圖像、音樂和其他形式的數據，這種技術在2023年發展快速，也被用來改善工作效率。從2024年起，生成式AI在過去的發展基礎上，將進一步把各種軟、硬體與服務整合後推出市場，邊緣AI運算將開始導入手機、PC、汽車等終端裝置，提高應用產品的附加價值。

根據國際數據公司（IDC）預估指出，2023年全球企業在生成式AI解決方案上，包括軟、硬體、IT和服務支出的投資合計為194億美元，在2024年投資將金額將倍增，預期到了2027年，投資將增加至1511億美元。科技產業研調機構Omdia也指出，生成式AI應用市場規模將從2023年的62億美元成長至2028年的585億美元，年複合成長率達56％；而這也使得AI伺服器散熱需求大幅提升。

邁科在AI相關產品，展望皆為正向，在NB產品線，除了商用 NB今年將成長之外，AI NB亦會有明顯增長，尤其在輝達（NVIDIA）發表中國特規版顯示卡，取代限制出口的旗艦產品後，對公司營運動能也有所助益。在車用產品方面，邁科在車用散熱產品布局已久，未來汽車將走向更智能化、人性化，導入AI已是必然，公司車用ADAS的散熱產品去年第四季已開始出貨，法人預期今年出貨量將有明顯成長。2024年邁科在商用與AI NB、AI伺服器、以及車用產品皆可明顯成長之外，其他產品線如網通，預期也將維持成長趨勢不變，法人預估公司全年整體營收可望雙位數成長，邁科將持續在高成長的軌道上前進。