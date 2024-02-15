美國3月降息無望？Fed官員：市場莫驚慌

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美國1月消費者物價指數CPI高於市場預期，重重打擊聯準會降息前景，讓投資人轉而預測年中才有降息機會。不過也有聯準會官員出面呼籲外界不要太大驚小怪，強調從長期趨勢來看，通膨依舊在持續降溫。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比：「我總是說--尤其在通膨方面，一個月的數據不算什麼，所以不要太過激動。如果某個月的CPI比預期還高，你要看的是三個月、六個月、十二個月的增長幅度，這樣算起來，通膨很顯然正在下滑。」

美國1月消費者物價指數CPI年增率3.1%雖然維持降溫，但仍高於分析師預期；加上月增幅0.3%創下四個月以來新高，即便聯準會官員喊話不用慌張，卻已經澆滅外界的降息期待。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗：「這給了那些得意忘形的投資人一記當頭棒喝：今年不會有超過三次降息，而且降息循環很可能不會在6月以前發生。」

徹底放棄3月降息，投資人轉而將目光放到6月以後，而根據芝加哥交易所聯邦基金利率期貨預測，聯準會在6月降息一碼的機率已經超過五成、7月也有四成機率再降一碼，不過也有分析師認為，降息的時間點其實並不重要。

Ariel Investments副董事長Charles Bobrinskoy：「五年以後我們才不會去管當初是幾月開始降息，不管是4月、5月還是6月，因為聯準會一定會在這三個月之一降息，從長期來看這並不重要。而從短期來看，市場的確很在乎降息時間，雖然市場很有效率、常常預測正確，但有件事他們是錯的：他們太過在意短期變化。」

機構指出，考量到美國就業基本面強勁，聯準會就算不急著降息今年經濟還是很有可能軟著陸；不過安聯首席經濟顧問伊爾艾朗警告，市場一廂情願過度押注降息，隨後又因為官員發言和經濟數據被迫回調，如此反反覆覆恐怕會為經濟環境帶來額外衝擊。