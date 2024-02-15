業外、匯兌收益進補 遠傳1月獲利年增16.9％

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遠傳電信（4904）15日公布2024年1月自結營利概況，受惠於用戶持續升級5G、合併亞太電信營收綜效，與新經濟業務穩定增長的挹注，加上優化成本費用得宜，與2023年同期相比，2024年1月份合併總營收與EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）分別為新台幣89.39億元與29.85億元，年成長率達14.5％與14.1％，實現雙位數成長的卓越成績。

淨利部分雖因合併使折舊與攤銷費用增加，但是在業外投資與匯兌收益的貢獻下，1月份稅後淨利年增16.9％，達到9.77億元。

1月為亞太電信併入遠傳電信的第一個完整受影響月份，除遠傳行動通訊業務維持穩健成長，加上亞太電的合併助攻下，不但行動服務營收(Mobile Service Revenue)年成長率達18.1％，在獲利上也有顯著貢獻。2024年1月份每股盈餘(EPS)為新台幣0.27元。

遠傳總經理井琪於一月份拜會南投縣長許淑華，就如何加強對偏鄉的關鍵通訊基礎建設和解決醫療資源不足的方案進行討論，並捐贈一套5G救護車軟體以及設備，為南投縣政府消防局打造南投首輛「5G救護車」。 遠傳繼2020年推出自主開發之5G遠距診療平台，響應國家公衛政策，至今已嘉惠14縣市和48個鄉鎮，共4萬多人次使用此平台就診。近年更發展裝載在救護車上的5G遠距診療相關軟體，結合遠傳5G遠距診療平台，協助縣市政府消防局提升緊急救護品質。

2022年遠傳攜手台北市政府消防局打造全球消防救護首創的「5G急救醫療聯防救護車」，2023年更與台北市政府消防局，共同攜手澎湖縣政府消防局，啟動5G跨海急救醫療聯防；未來將持續推廣「5G救護車」應用至台灣各個角落，守護國人生命安全。

遠傳friDay影音獨家強檔韓、日劇不間斷，造就OTT平台高收視流量，除了日前獲全球最具影響力的收視率調查公司尼爾森的台灣OTT影音網站使用占比第三名，領先Disney＋，並為本土OTT之冠以外，friDay影音已連續三年榮登《OpView社群口碑資料庫》本土OTT娛樂影音平台網路聲量冠軍，包含《模範計程車2》等獨家強檔韓劇引發收視熱潮，同時搭配「OpenAI推薦片單」功能，為全台首創使用生成式AI影劇內容推薦的影音平台，為付費會員量身定制推薦片單，因此進而帶動2023年全站付費用戶數增加近１成、免費會員大增超過6成，也讓遠傳friDay影音連續三年獲得文策院民調本土OTT平台使用率冠軍。

遠傳friDay影音將持續推出更多精彩的多元娛樂影音內容和貼心服務，並且在內容製作上加碼投資。