中華電信Hami Video點閱倍數成長 龍年春節收視再創高峰

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中華電信Hami Video龍年農曆開春報喜！春節期間Hami Video提供眾多獨家搶先看電影、獨家強檔戲劇，帶動Hami Video影劇館＋收視流量較去年同期成長近2倍，收視點閱再創高峰。

春節連假正是追劇好時機，戲劇點閱排行由獨家韓劇《我的Happy Ending》獲冠軍，人氣最高，全網獨家台劇《商魂》讓劇迷期待度超高，尚未正式播出僅以預告片點閱即衝上春節戲劇人氣榜前十名。此外，戀愛實境韓綜《換乘戀愛3》大年初一奪得新春點閱頭香，最新集數播出當日即躍上人氣冠軍。

Hami Video影劇館＋以院線直送新片廣受青睞，熱血動作片《超危險保鑣》及職場喜劇《他馬克老闆》登上影劇館＋點閱排行第一及第二名；電視館因應春節特別推出「韓劇24h不斷電」頻道，甫上架亦衝上電視館影劇收視點閱第一名。

迎接龍年，Hami Video推出受歡迎的「好劇好運龍吼利」新春開運遊戲，截至目前已送出8萬5千個獎項，活動到2／19。

中華電信取得網路獨家首播的旗艦大戲《商魂》將在17日的MOD、Hami Video影劇館＋強勢全台首播。另陸續上架眾多院線直送獨家電影包括名導是枝裕和最新力作《怪物》、單點電影：《12.12：首爾之春》、好萊塢新片《魔髮精靈：樂團在一起》等熱門強檔。

3月7日前參加MOD新春龍厚禮限時加碼活動，至網路門市成功申請「MOD家速方案2.0」且符合新租HiNet光世代300M(含)以上＋新租MOD＋自選餐(自選20) ＋影劇館＋ ，最高可獲贈1,300元全聯禮券以及Hami Point 400點。