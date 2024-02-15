台灣半導體有台積電無懈可擊？外媒揭1大死穴

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【中時新聞網 邱怡萱】台灣是半導體產業的重要生產據點，主要歸功於台積電，但外媒撰文示警，台灣半導體面臨人才短缺問題，目前難以招募到足夠的晶片製造工程師。

根據英文雜誌《外交家》（The Diplomat）報導，台灣晶片產業在過去三年來，從供應鏈上游到下游一直難以找到足夠的工程師，2021年共有2萬7,701個工程師職缺，相較2020年第二季約增加44%。

值得關注的是，這種工程師短缺的情況在2022年更加惡化，就業市場報告顯示，2022年第一季職缺3萬5,167個，相比去年同期增加40%。雖然2022年第三季至2023年第二季，全球晶片市場萎縮使勞動力需求減少，但人才短缺的情況依然存在，這段時期約有2萬2,820個工程師職缺。

台灣人才短缺為晶片產業帶來另一個嚴峻挑戰，台灣面臨世界上最低的生育率和人口老化問題，將導致整體人才萎縮。 此外，台灣面臨全球半導體人才競爭加劇，包括美國、大陸、南韓、日本、歐盟等半導體產業重要參與者均加強培養本土人才、吸引外國專業人才的力道。

報導提到，最近的人工智慧浪潮將增加晶片的需求，特別是用於人工智慧應用的高階晶片，進一步凸顯該產業需要額外的勞動力以提高生產力，呼籲台灣應加強人才培育策略。