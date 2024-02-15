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《日股》晶片股發威 日經升至近34年新高

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在晶片股追蹤華爾街同業隔夜的上漲之下，日經指數周四升至近34年最高水準。

日經指數周四收盤僅比1989年創下的歷史高點低了800點。1989年為日本泡沫經濟的頂峰。1989年12月29日，當年的最後一個交易日，指數平均達到38957.44點，創下歷史新高。

周四日經225指數收盤升454.62點或1.21%，為38157.94點，創下自1990年1月以來的最高收盤點位。指數同時也創下近34年來最高盤中水準，周四一度觸及38188.74點。東證一部指數升7.26點或0.28%，為2591.85點。

由於日本經濟意外陷入衰退，日圓走軟，支撐了日經指數。同時在鴿派貨幣政策前景持續的情況下，也支撐了股市。

IG市場分析師Tony Sycamore表示：「我不相信我們已走到這一步，卻沒有看到歷史新高點」。他指出，到3月底可能會測試歷史高點。

受到費半隔夜上漲2.2%的激勵，晶片相關股票上漲，為日經帶來最大提振。

東京威力科創大漲5%，為日經貢獻168點，為貢獻最大的個股。專注於AI新創投資的軟銀集團大漲3.6%，貢獻59點。

企業公布財報之後，各有輸贏。綠色能源公司Ebara和電子商務公司樂天集團分別上漲近16%。玩具公司萬代南夢宮(Bandai Namco)則下跌15%。

日圓匯率在本周跌破150，提高了出口商的海外收入，也讓產品更具競爭力。

周四公佈的資料顯示，日本經濟連兩季萎縮，並陷入衰退，這使得收緊貨幣政策的時機進一步複雜化。

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