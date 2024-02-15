南良1月營收年增43.28％ 估全年營運雙位數增長

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南良（5450）受惠安全防護市場、戶外運動休閒市場需求維持穩定成長，1月營收2.23億元，月增1.92％，年成長43.28％。

南良表示，以四大事業單位在手訂單來看，隨著運動休閒市場、醫療市場終端品牌廠商去化庫存腳步已逐步告一個段落，加上安全防護市場的訂單需求穩定成長，在客戶良好的拉貨力道，整體營收規模有機會呈年增率雙位數表現。

南良認為，目前各產業仍飽受全球通貨膨脹、終端市場需求尚未明朗等大環境負面因子干擾。不過，安全防護市場不僅因國際政治局勢及警備消防物資缺乏等情形，帶動歐洲等地區對醫療用相關的止血帶、 特殊紡織防護材料與織造等需求穩健，亦有包括冰上曲棍球護頸、護具等針對旗下特殊紡織防護用品及材料等相關產品訂單升溫、放大。

南良指出，多年來聚焦在利基型非成衣市場深化拓展，包括醫材、車材、袋材、國防工業等，積極與主要客戶客製化專案開發創新且技術升級的相關產品，尤其朝市場發展所需之機能為主要核心開發任務，並善用認證（BlueSign、OEKO-TEX class 1、GRS等）、專利及把握品牌（含前端高知名度原料供應商）合作的高競爭力。

此外，因產品佈局需搭配相對應的國際認證或專利，光是取證時間即需一年至三年時間，讓南良四大紡織複合材：高分子彈性體發泡複合材料、功能性薄膜及複合材料、黏扣帶及各類功能性織帶、特殊紡織防護用品及材料等築起高度的競爭門檻與良好訂單能見度。

南良更透過專利材料延伸更多跨領域、跨產業市場開發多元不同的紡織產品，有助互補各產業市場在淡旺季的需求，甚至創造更大利潤空間。