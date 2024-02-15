2月除息秀一次看 00929、00933B等5檔不到20元銅板價、殖利率5％

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】2月ETF除息大秀即將登場，300萬人過完年準備領紅包！除了擁有百萬受益人的00878（國泰永續高股息）將配發0.4元、年化配息率逾7%外，高股息ETF00929（復華台灣科技優息）續配0.13元、年化配息率衝8%；另外農曆春節期間債市大跌，群益ESG投等債20+（00937B）今（2/15）成交量逾21萬張，也成為債券ETF能量爆表的人氣王，其年化配息率也超過6%。

根據統計，2月公告配息的ETF共有6家年化配息率超過6%，除受益人數超過118萬的00878及60萬的00929外，還有剛由「半年配」改為季配的兆豐台灣藍籌（00690）、復華富時高息低波（00731）、中信關鍵半導體（00891），債券ETF則由00937B拔得頭籌。不過專家提醒，00690剛由半年配轉為季配，未來是否能夠繼續發出穩定配息值得關注。

受到AI概念股大漲，00878今天漲幅超過1.4%，引發股民關注「價位是否太高、不適合現在進場？」00878基金經理人游日傑表示，00878過去連續配發13季配息，且填息率100%，以去年的配息紀錄來看，平均填息天數僅4天。且根據Morningstar數據試算，若從00878成立以來就定期定額持有至2023年底，報酬率高達40%以上。

至於受益人數超過60萬的00929，公告2月除息日期較其他ETF稍晚，預計2/29日除息，投資人若想參與配息，最晚須在2/27買進。

對小資族而言，價格在20元銅板價以下、年化配息率5%以上的ETF則有5檔，分別為00929、國泰10Y+金融債（00933B）、00937B、永豐優息存股（00907）及中信關鍵半導體（00891）。

其中00891是無論在規模、受益人數中均為半導體ETF之冠，00891經理人張圭慧表示，近2年存貨調整進入尾聲，半導體迎來曙光，根據Gartner預估，2024年全球半導體產業規模達6,243.51億美元，年成長16.8%，超越2021至2022年，且觀察各終端應用來看，今年出貨量有望回升，預期2024年半導體將恢復成長態勢，可望開啟每3到4年新一輪的成長週期，在全球重量級半導體及AI大廠接連公布最新財報，營收展望轉佳，預期台灣半導體產業受惠程度高。

免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。