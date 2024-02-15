泰山區大窠坑溪水環境改善工程：打造生態共融休憩綠廊

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新北市政府水利局為改善泰山區大窠坑溪的環境，在今年1月10日開始進行二期整治工程，預計年底前完成。屆時，當地居民將能夠從一期工程的半山雅公園，沿著新設的步道一路到達二期工程的山腳里公園，體驗長達1.3公里的親水空間、通勤綠廊和休憩廣場，欣賞各種不同的生態景觀，與身處於動植物環繞的自然環境中。

水利局長宋德仁15日表示，二期工程考量到原有河道的寬度足夠，在不影響河防安全的前提下，在開闊處建造了中島陸域棲地，作為動物遷移的生態跳島。在設計階段，水利局透過市府流域治理平台進行討論，並邀請專家學者提供指導，包括水位控制、水流引導、水質曝氣、丁壩自然淤積和深潭淺瀨營造等。此外，在陸域方面，也延續了前期的親水廊道，設置了2公尺懸臂鋼構棧道，並在堅實一橋增設了無障礙入口，連接周圍的公園和步道，以提升民眾的生活品質。這個工程將會進一步改善水域生態，吸引更多的動植物，並保持第一期與第二期工程之間的連貫性。

當地居民陳先生表示，他經常到國民運動中心運動，路過已完工的一期工程步道，發現環境改善了許多，不再有異味，而且行人和車輛分道，行走起來相當安全，不時還能看到紅冠水雞和翠鳥，感到非常愜意。現在堅實橋那邊也開始動工了，期待整體環境的改善，到時候就可以安全地步行到運動中心，還可以練習拍攝鳥類照片。

新北市水利局指出，由於工程位於泰山路附近，施工期間將會有機具進出，希望市民朋友能夠理解。工程完工後，將提供民眾更加舒適、安全、無障礙的人行通行綠廊。