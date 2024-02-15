加速公辦都更 新北市住都中心選定永和頂溪捷運週邊基地

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新北市住都中心為推動公辦都更，開春後，再催油門！今（15）日表示，已選定永和頂溪捷運站週邊基地，為透過公私合作的平台，加速前期整合的首發案。

新北市住都中心今天表示，為加速公辦都更推動效率，縮短前期整合作業期程，凝聚地主參與意願，新北住都中心導入「推動公辦都更引進民間協力整合資源計畫」，透過公私合作平台，共組專業工作團隊進行都更前期整合。推動公辦都更引進民間協力整合資源計畫，首波已選定永和頂溪捷運周邊公辦都更基地，即日起辦理公告招標。

新北住都中心表示，自110年1月成立以來，積極推動全市都市更新，除目前推動中的永和大陳更新單元1、3、4公辦都更案外，同時針對具開發潛力地區進行前期評估及規劃。

這次推出「推動公辦都更引進民間協力整合資源計畫」公告招標案，招標期間為113年2月15日起至3月15日止，歡迎各界優秀人才與團隊踴躍加入推動公辦都更的行列。

新北住都中心執行長錢奕綱表示，「推動公辦都更引進民間協力整合資源計畫」，是推動大規模公辦都更整合專業的起手式，透過明訂整合作業費用的金額與給付條件，使整合相關費用更明確，不只重視到常被忽略的整合人力成本問題，也讓參與都更整合的團隊能獲得合理報酬。