《汽車股》元月撐竿跳 汎德永業營收躍新高

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【時報記者葉時安台北報導】汎德永業(2247)周四公告2024年1月合併營收為新台幣63.44億元，受惠BMW、Porsche兩品牌新車大量到港，開春交車數衝高，年增43.61%、月增83.62%，寫下單月歷史新高紀錄，為2024業績開出第一道紅盤。汎德永業也指出，台灣電動車銷量正在快速增長，BMW、Porsche新車到港，電動車銷售可期，對營運展望樂觀。

汎德永業表示，綜觀1月份台灣新車市場買氣火熱，尤其豪華車市場掛牌數、銷售力道更為強勁，Porsche高單價跑車911、718車系，熱門休旅車Cayenne、Macan均於本月大量交車，BMW熱門車款銷售熱度維持不墜，加上原廠認證中古車銷售創佳績，維修保養業務維持穩定成長，推升單月營收首度突破60億大關，來到63.44億元，寫下營運新紀綠。

汎德永業進一步指出，台灣電動車銷量正在快速增長，本月BMW電動車iX1、i4、iX交車動能強勁，勇奪台灣電動車單月排行前三名，去年底甫發表的i5純電車款同樣於本月開始交車，帶動整體營運動能向上，去年11月亦展開全新iX2純電跑旅線上預售，依目前BMW i系列全車款預收單情形相當熱烈，公司十分看好電動車的成長動能，也將積極與原廠爭取更多配額，帶給台灣消費者更多元的電動車款選擇。

此外，Porsche將迎來眾所矚目的全新純電Macan與性能大幅升級的全新Taycan，全新純電Macan首波提供Macan 4與Macan Turbo雙車型選擇，皆搭載100 kWh容量的鋰電池組，Macan 4擁有408匹馬力，0到100公里加速5.2秒，續航里程可達613公里；Macan Turbo則是擁有639匹馬力，0到100公里加速僅3.3秒，續航里程可達591公里，動力表現與續航里程表現均十分優異。而全新Taycan全球發表在即，其實地測試續航里程高達587公里，充電效能與充電時間更大幅提升，長程潛力令人期待，待新車正式發表、登台銷售後，對公司業績與搶攻國內電動車市場將能產生更全面性的助益。