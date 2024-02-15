中英外長擬於慕尼黑會面 討論台海航行安全

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英國外交大臣卡麥隆於當地時間13日，在國會上議院就英美聯手以武裝行動反制紅海商船遇襲回答議員質詢時稱，希望近日能與中方舉行會談，希望非常依賴國際貿易活動的中國，能與英國一起全力支持航行自由。卡麥隆強調，航行自由的重要性適用任何地方，包括台灣海峽。

英國衛報引述兩名消息人士說法，英國外交部已初步安排卡麥隆在2月16至18日舉行的「慕尼黑安全會議」期間與中國外交部長王毅會晤。卡麥隆過去曾任英國首相，並於去年11月獲任命為外交大臣，並在同年12月曾與王毅通話。報導指出，若雙方如期在慕尼黑會面，將是卡麥隆接任外相後，首次與中國外長面對面會談。

外媒報導，針對接下來與中方的會面，卡麥隆表示，他打算說服中國對在紅海攻擊商船的葉門叛軍「青年運動」採取更強硬的措施，以維護航行自由。

對於英國的表示，中國駐英國使館發言人表示，英方把紅海和台灣海峽混為一談，是完全錯誤的，中方堅決反對。

新華社報導，駐英國使館發言人稱，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。中方堅決反對任何國家以航行自由為名，在台海地區製造事端，損害中國主權和安全。

至於紅海，發言人說，中方主張維護國際航道安全，不願看到紅海局勢緊張升級，希望有關各方都能為維護紅海地區安全發揮建設性和負責任的作用。