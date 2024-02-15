全家從零售業到深水區 董座：考驗「長趨勢、變動快」2能耐

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全家董事長葉榮廷表示，「全家」去年表現可圈可點，從零售業三大營運指標「市場規模影響力」、「既存店單店營收前年比」、「毛利率」檢驗，到去年底展店已達4234店，既存店單店營收成長創新高，毛利率亦成長，代表品牌差異化的「泛鮮食構成比」提前達標、突破33％，意味著我們正走在正確的營運軌道上。

展望2024年市場大環境，葉榮廷指出，對「長趨勢」與「快變動」必須有同等關注，尤其當零售業競爭已進入深水區，更考驗兩種關鍵能耐的底蘊：快速彈性調整的「動能」，以及對改變顧客行為的「驅動力」。這也將決定大環境變動對「全家」帶來的影響是威脅風險，還是機會商機？

在政治部份，延續去年以來不確定性高的基調，美中貿易戰、烏俄戰爭、中東以巴衝突等，這些因地緣政治所引起的全球供應鏈危機，都可能為國際經濟情勢、原物料成本等隨時帶來難預測卻巨大的變化。

在經濟面向，去年物價通膨較前年緩和，且經濟成長率也逐月上揚、倒吃甘蔗，可期待今年會更好。隨著2050淨零碳排政策與碳有價時代來臨後，學者多指出綠色通膨可能發酵，但相對地，低碳經濟也勢將對終端消費者產生吸引力而成新商機與新經營課題。

在社會面向，高齡化、大缺工已是不可逆的趨勢，三年疫情更讓注重健康成為全民運動，即便進入後疫時代，民眾對健康的不安情緒仍伺機而動，對健康需求也更細分化、日常化，像過往豆漿只分有糖、無糖、低糖，現在還有加鈣、加蛋白；「全家」長期推動Clean Label少添加、健康志向鮮食商品都深受消費者肯定，未來應更細膩抓住新的健康趨勢。

最需要關注生成式AI 與IoT落地的發展，當AI運用門檻降低後，受影響的行業廣度與應用深度飛快開展，IoT落地應用若未來與智慧家電結合，將可延伸出D2C（Direct-to-Consumer）商業模式，而距離消費者最近的實體店將有其利基。

面對跨業態的深水區競爭賽局，最終贏家必然是把消費者需求放在第一位、且徹底落地實踐的業者。