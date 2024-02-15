瑞基1月營收年增7.74％ 搶攻水畜產年度標案商機

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瑞基（4171）1月合併營收2,494萬元，年成長7.74％。該公司今年將於以PCR與NGS市場為兩大發展主軸，擴充產品組合，開發新應用市場，獲得營運規模，目前正積極布局水畜產年度標案商機。

瑞基表示，PCR檢測市場持續透過新商業模式，拓展新市場。水產方面，各地代理商積極及洽談政府年度標案，同時推廣種苗檢測重要性，開拓新應用。

畜產方面，泰、越、菲等東南亞國家已進入豬隻復養階段，瑞基除推出非洲豬瘟等疾病檢疫與環控產品組合，更針對近期東南亞盛行的豬隻藍耳病提出解決方案，加強豬隻健康管理，增加復養成功率，

由於禽流感疫情延燒至中南美洲，瑞基於一月底至巴拿馬舉辦工作坊，推廣POCKIT Central 於禽流感防疫之應用。

伴侶動物方面，透過POCKIT Central 85分鐘於診間完成檢測並提供檢測報告的優勢，大力搶占台灣、歐洲、巴西與東南亞獸醫市場。

瑞基在2023年醫療科技展推出的SATLite 2.0，為次世代定序（NGS）前處理應用市場之全新自動化儀器。該產品為自動化文庫製備儀，將以往全程由人工操作的繁複流程簡化，其自動化的流程，不僅大幅降低人為失誤風險，更節省大量人力，提升實驗效率。

展望2024年，瑞基表示，將以PCR市場與NGS市場為兩大發展主軸，擴充PCR產品組合，積極開發新應用市場，同時全力發展NGS新平台，雙軌並進，可望為今年營收帶來正面效益。