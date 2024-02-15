帕金森氏症患者須留意藥效波動 規律用藥與良好生活習慣延長健康

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帕金森氏症是神經退化性疾病，主要病因是缺乏多巴胺，治療上會給予多巴胺前驅物來促進大腦製造多巴胺，但患者在服藥多年後藥效減弱或起伏使症狀加劇，稱作「藥效漸退」或「藥效波動」，導致需增加劑量來維持藥效，形成藥量遞增但症狀卻越來越難控制。

高雄長庚神經內科部帕金森氏病中心張永義醫師指出，藥效漸退的定義是服藥後很快就沒效甚至症狀加劇，如常見的手腳顫抖、僵硬或動作緩慢等動作症狀，也影響如失眠、疲勞、莫名憂鬱、疼痛、大小便困難、記憶力減退等非動作症狀。

「曾有個案是夜間出現盜汗，就可能是藥物波動引起，每個人的症狀表現不同。」他表示，非動作症狀也是帕金森氏症的現象，一般民眾難以聯想症狀加劇是藥效波動所致，誤認是藥物副作用便自行停藥，反使病症惡化。若遇疑似藥效漸退狀況，應即時與醫師討論和調整合適的用藥，以避免動作和非動作的症狀波動，減少僵硬、顫抖或異動症，亦緩解睡眠、疼痛、排尿、注意力、疲倦等非動作症狀。」

及早預防有其重要性，如地中海飲食 、充足睡眠、動腦、維持良好人際互動等，若能培養有氧運動習慣更好。若家中已有患者，除了規律用藥還要調整生活習慣，搭配復健、家中無障礙環境、心理諮商或病友團體都要一同介入，才能延緩和控制症狀，增加生活品質並延長健康年限。

張永義強調 :「慢性退化性疾病要長期抗戰，應積極和醫師溝通找出最適合的用藥和治療方式。」若有任何帕金森氏症的症狀請儘早尋求醫師評估，並規律用藥和回診。日常須留意藥效波動，症狀若有變化請與醫師討論及調整用藥，以達最佳控制效果。