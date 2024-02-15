外資砸近300億敲進台積電 2檔債券ETF遭砍逾萬張

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【旺得富理財 王順泉】台股龍年開紅盤氣勢如虹，加權指數大漲548.50點，收18,644.57點，改寫歷史新高，成交量4,926億元。外資買超562.57億元，投信賣超11.09億元，自營商買超64.08億元，合計3大法人買超615.57億元。

台積電罕見飆漲近8%，外資今天大買4.24萬張，以今天均價700.44元估算，光是台積電就砸下逾297億元。

陸股破底反彈，外資加碼2檔陸股正二ETF，元大滬深300正2大買7.28萬張居買超第一，中信中國50正2也買進逾萬張。

雖然台股大漲，但航空業受到交通部停招赴陸旅遊團、富國島團旅丟包事件衝擊，長榮航、華航重挫逾2%，外資分別大砍1.7萬張、1.5萬張。

美國最新通膨數據CPI高於預期，恐讓聯準會降息時程延後，美債ETF大跌，元大美債20正2、國泰20年美債正2跌幅逾4%，外資各拋售逾萬張。

法人表示，AI龍頭輝達市值超車亞馬遜、Google，晉升全美第三大，確立AI的主流趨勢。龍年台股利多題材包括：電子業庫存去化、AI帶動科技新成長、美國聯準會可望降息、台灣景氣由低檔翻揚等。加權指數今天盤中創下18,725點歷史新高，台積電盤中709元同樣創紀錄，這波AI領軍的多頭行情火熱，不過，輝達將於下周三公布財報，需留意利多實現反而導致短線震盪。

外資今天買超上市個股前10名為：元大滬深300正2(00637L)72,828張、台積電(2330)42,447張、元大台灣50(0050)29,401張、國泰智能電動車(00893)21,275張、國泰台灣5G+(00881)16,671張、期街口布蘭特正2(00715L)16,210張、聯電(2303)13,474張、華泰(2329)12,136張、廣達(2382)11,266張、中信中國50正2(00753L)10,454張。

外資今天賣超上市個股前10名為：復華富時不動產(00712)19,487張、長榮航(2618)17,471張、華邦電(2344)16,215張、元大美債20正2(00680L)16,024張、華航(2610)15,222張、國泰20年美債正2(00688L)11,938張、長榮(2603)11,883張、新光金(2888)9,361張、宏碁(2353)9,120張、中鋼(2002)7,838張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。