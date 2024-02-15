《國際金融》巴菲特持股變動 蘋果惠普遭減碼、這4檔出清

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）周三披露已經減持蘋果股票，並出清4檔持股，而對於誰才是「股神」巴菲特最新大舉壓寶的個股，波克夏仍然三緘其口。

根據一份披露2023年底持有之美股的監管文件，波克夏在去年第四季度出售1,000萬股、相當於約1%的蘋果持股，但仍持有超過9.05億股、價值約1,740億美元的蘋果股票。

巴菲特向來是波克夏投資蘋果的推手，而這次減持蘋果可能出自於巴菲特的左右手兼接班人Todd Combs或Ted Weschler的決定。

波克夏在去年第四季出清建商DR Horton、保險公司Globe Life、保險和投資公司Markel和巴西金融科技公司StoneCo。截至9月底，波克夏尚持有這4檔股票，價值超過10億美元。

去年第四季波克夏增持石油巨擘雪佛龍（Chevron）股票，並減持電腦和印表機大廠惠普以及媒體公司派拉蒙全球（Paramount Global）。

雪佛龍是波克夏持股部位最大的個股之一。

這是波克夏連續第二季獲得美國證券交易委員會（SEC）批准，得以暫時不披露一檔或多檔持股變動。當波克夏要進行大筆投資時，例如大舉增持雪佛龍、埃克森美孚、IBM和Verizon Communications時，該公司偶爾會要求對投資保密的待遇。這是因為常有投資人想搭上波克夏的便車，但波克夏並不希望在完成股票收購之前，看到其他投資人大舉搶進其標的。

根據波克夏在11月發布的第三季報告，該公司暗示正秘密進行的大投資案與一家銀行、金融或保險公司有關。近來波克夏已經砸下12億美元買進金融股，但尚未披露到底投資哪家金融公司。

波克夏將於2月24日發布年報和巴菲特致股東的年度信函，屆時料將披露更多有關其投資與業務的資訊。