德風健康館提醒：過年大吃大喝，預防脂肪一起來團圓 ！

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

年節團聚，大吃大喝似乎已經成為過年期間的不可或缺的一部分。餐桌上擺滿了數十道豐盛菜餚，如佛跳牆、獅子頭、豬腳、紅燒魚等，各種美食讓人垂涎三尺。同時，在客廳裡，瓜子、糖果、點心等小吃也擺得滿滿的，成了看電視時的必備零嘴。一連幾天的狂歡過後，不知不覺中，腰圍增加了好幾吋，這也可能是身體健康警報的開始。

德風健康館鄭怡姍藥師表示：當我們攝入過多高糖食物時，血糖會迅速升高。此時，胰島素會分泌更多，以幫助細胞吸收葡萄糖。然而，如果長期處於高血糖的狀態，細胞就會對胰島素產生阻抗，也就是胰島素阻抗；當葡萄糖無法有效進入細胞，導致血糖過高。胰島素分泌量增加，增加罹患糖尿病的風險。過多的葡萄糖轉化為脂肪，導致肥胖，變成泡芙人。

依據國民健康署2017-2020年國民營養健康調查，20-64歲民眾代謝症候群盛行率為24.8%，相當於4人當中就有1人罹患代謝症候群，男性的盛行率(30.4%)高於女性(19.7%)。

代謝症候群是指同時具有三項或以上危險因子的情況，包括：

腰圍過粗：男性大於90公分、女性大於80公分

血壓過高：收縮壓大於130毫米汞柱、舒張壓大於85毫米汞柱

空腹血糖過高：大於100毫克/分升

三酸甘油酯過高：大於150毫克/分升

高密度膽固醇過低：男性小於40毫克/分升、女性小於50毫克/分升

定期檢查血壓和其他代謝指標 保持健康暢通。圖／德風健康館提供

為了預防代謝症候群，德風健康館王敬友營養師建議：首先，要注意飲食的多樣性，盡量選擇健康的食材，減少攝入過多的加工食品和高糖食物。增加蔬菜水果的攝入量，控制肉類和油脂的攝取量，並適量攝取健康的脂肪，如橄欖油和堅果。此外，要注意食物的份量，避免過度進食。藥師也建議，要定期檢查血壓和其他代謝指標，以便及早發現問題並採取措施。

在這個過年季節，我們可以通過注意飲食、控制飲食量和定期檢查身體狀況來預防代謝症候群的發生。這不僅有助於我們的身體健康，也能讓我們在新的一年裡更加健康快樂地生活。因此，在團圓的同時，讓我們也保持著對健康的關注，共同迎接新的一年。