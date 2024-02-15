金龍年匯市開紅盤收黑 新台幣不給力、終場貶破31.4元

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金龍年15日股匯市開紅盤，雖然台股飆漲逾500點，但反映年假期間美元指數勁揚，隨美元強勢表態，新台幣龍年開局表現不給力，隨市場主要資金外逃，開盤不久即摜破31.4元價位，午後一度逼近31.5元大關，由於主要亞幣全面示弱，央行也順勢放手，金龍年開紅盤收黑作收。

「龍年匯市開紅盤走貶，是有點意外！」，匯銀主管表示，台股狂漲548點作收，但新台幣卻是一路趨貶至收盤，確實打臉年前預期，雖然盤中出口商積極賣美元，但市場大資金如中油等，一路狂買美元，加上海外投資買盤強勢，美元需求強勁，終場新台幣收在31.425元、貶6.7分，收盤創1月20日以來近一月新低，總成交量為17.55億美元。

新台幣開紅盤日收黑，主要也反映整體亞幣走勢。亞幣15日全面收黑，日圓狂貶1.59％、韓元重挫0.46％、星幣貶0.33％、新台幣收貶0.21％，人民幣則是平盤作收。

匯銀主管表示，美國1月消費者物價指數（CPI）開高，美元指數維持在104價位上方，「美元先表態強勢了」，新台幣要往上升也有難度，短線先等美國CPI題材反映告段落，等待後續伺機上攻動能；而觀察央行過去盤中都會稍稍阻貶，但15日盤中則是完全放手，讓新台幣趨近國際盤，日圓已逼近150大關，讓新台幣趨貶不意外，但由於台股「世界強」，其實匯價貶幅也不大。

外匯交易員指出，市場還在美國CPI開高的情緒中，現在投資人對於3月降息預期大幅降低，「大家已經開始著眼於5月，放棄3月升息」，美元指數也先反映一波向上，其他幣別要反彈，仍要等市場情緒慢慢消化。

交易員強調，短期內美元預計先高檔整理，而新台幣除非有外資獲利了結，否則仍是盤整偏升格局，後續台股表現還是重點，以外資持續買超台股趨勢來看，預計外資後續仍會持續匯入，新台幣偏升可期。

交易員也說，短線反映CPI題材外，也要觀察月初美國非農就業數據、美國個人消費開支（PCE）等經濟數據，乍看下目前通膨雖已控制住，但就怕後續數據出現波動，將影響市場對於美國聯準會利率決策看法。