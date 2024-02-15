兆豐金龍年新春團拜 董座雷仲達勉再創高峰

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兆豐金融集團今（15）日舉行龍年新春團拜，董事長雷仲達表示，2023年兆豐金在全體同仁努力下，獲利創下歷史新高，今年也將善用集團各項跨子公司平台，例如ESG、共同行銷、數位金融等策略行動方案，引領銀行及眾多子公司提升獲利結構及營運韌性，再創業績高峰。

兆豐金新春團拜以隆隆鼓聲為龍年第一個工作日拉開序幕，瑞獅、財神也現身親自加持，預祝兆豐金今年各子公司的業績全面長紅，雷仲達也親自分送貼有「吉祥如意」、「大吉大利」、「財」、「吉」等字樣的橘子給同仁。

雷仲達在致詞中表示，去年加入兆豐金融集團後，深深感受到集團專業經營團隊所展現的執行績效與營運韌性，也勉勵同仁在新的一年善用集團各項跨子公司平台，在風險控管的前提下，持續推動核心業務的成長，並透過數位化與共同行銷深化客戶關係、提升集團的綜效，再創業績高峰。

雷仲達指出，兆豐金去年在業務推動與ESG成果相當亮眼，獲獎成果豐碩。首先，2023年在ESG表現深獲國內外評比機構肯定，並再次蟬聯DJSI最新公布的世界及新興市場指數成分股，此外更獲主管機關認可，邀請於2023年12月加入「永續金融先行者聯盟」。

在獲利的部分，兆豐金控2023年稅後純益達332.38億元，相較前一年大幅成長81％。銀行子公司2023年表現驚艷，稅後純益310.16億元，年增28％，每股稅後純益3.63元，銀行同業排名第一名；除了銀行子公司外，集團其他子公司的表現也亮眼。