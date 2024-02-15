孕婦搭機返台突分娩 台大名醫：適航證明只是寫心安

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長榮航空今天下午一架由日本羽田至台北松山的航班，有孕婦在機上分娩，目前母嬰均安。國內航空公司要求孕婦提出適航證明，超過36周則不可上機，台大婦產科名醫施景中直言「實在很不願意開適航證明」，只是寫心安的、要醫師畫押而已，因為真的不曉得會發生什麼事情，可能上機前沒有產兆，在機上突然破水早產，通常都找不到原因。

長榮航空今日由日本羽田至台北松山的航班，傳出有孕婦在飛機上分娩，交通部民用航空局稍早證實此事，並回應「母嬰均安」。根據長榮航空規定，懷孕28周以上須由主治醫師於搭機前10天填具適航證明。

據了解，今天在機上生產的孕婦，依航空公司規定並不需要出具適航證明，應為懷孕28周以下。台大醫院婦產科醫師施景中表示，飛機上生產當然有一定程度的風險，尤其28周以下風險更高，由於機上沒有緊急設備和專業醫護，出生時可能會有呼吸窘迫等急症。

施景中坦言，婦產科醫師其實很不願意開適航證明，因為真的不曉得會發生什麼事，即使醫師開了證明說可以飛，只能證明現在不需要醫療協助、不需要氧氣、不需要有人跟，「但是否會早產，可能真的沒辦法保證」。

施景中更直言，婦產科醫師開適航證明，等於是挖坑給自己跳，其實只是寫心安的，叫醫師畫押而已，「我們也沒有絕對的義務，但航空公司要求，我們盡量幫忙」，例如長榮、華航都有適航證明的既定格式，如果沒有則是開立診斷證明。