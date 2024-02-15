全台十大廟宇2024國運籤大剖析

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新的一年，全台不少廟宇都抽取所謂的「國運籤」，以此來推測今年度整體國運。今年正逢台灣總統大選剛落幕，兩岸關係將進入新的階段，工商時報特別整理全台十大廟宇2024國運籤，透過各大廟宇透露的籤詩，來一窺龍年台灣整體運勢。

台南南鯤鯓代天府：中上籤

台南南鯤鯓代天府大年初一抽出國運籤，為第34籤「潘必正進士及第」，籤文「不須作福不須求，用盡心機總未休；陽世不知陰世事，官法如爐不自由。」廟方將此籤解讀為漸入佳境的中上籤，但從字面上來看，多為負面之意，引起熱議。

對此，籤詩粉專《興趣使然的解籤師》表示，這張籤真正的籤詩故事是「李世民遊地府」，重點在於「陰騭有損，因果報應」，並直言新政府可能在「美中台三邊關係」，以及國內政局之上都有可能遇到瓶頸，甚至成為犧牲品而不自知，而詩文中的「官法如爐不自由」，就好比政局形勢是一個燒得極燙的火爐，執政者只要一碰就會將手燙傷。

但《興趣使然的解籤師》也直言，以賴清德為主的執政當局未必沒有轉機，就好比李世民在地府找到了主掌生死簿的崔判官，未來的新政府如果想逆轉國運，就必須找到能在暗中運作、穿針引線的人或團體，在局面從糟糕變成難以理解之前，做出最好最適當的安排。

雲林北港朝天宮：中上籤

雲林北港朝天宮大年初四子時抽公籤，由董事長蔡咏鍀抽出代表國運的港運籤，抽到己丑籤，籤文「綠柳蒼蒼正當時，任君此去作乾坤；花果結實無殘謝，福祿自有慶家門。」籤詩典故是「董永遇仙」。

廟方解釋，現在的時運是很不錯的，但好運到了中秋節過後將告一段落，最好能另謀出路，改變不見得是壞事，勇敢向前行，或許可另創一番新的局面。

蔡咏鍀表示，今年抽出的六支籤目前看來都不錯，但在年中過後就會有變化，像從水路籤看，可能在中秋過後，會缺水或有其他情況；但不管如何，各行各業都要思考如何變通。

台中大甲鎮瀾宮：中上籤

台中大甲鎮瀾宮12日深夜11時舉行祈福誦經儀式後，由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事抽出「四季籤」，包括「人口」、「雨水」、「早冬」、「允冬」等，其中的「人口籤」就是「國運籤」。

今年抽出的「國運籤」籤詩標題為《白蛇精遇許漢文》，籤文「勸君把定心莫虛，前途清吉得運時，到底中間無大事，又遇神仙守安居」。

台灣陽宅教育協會理事長周建男解籤表示，此國運籤為「中上籤」，代表各種機會多、速度快，呼籲要趁機把握，將自己的聲望建立在正確的方向就可以提升聲望，不過應低調行事。他強調，「方向很重要，方向若不對，所有機會都沒用」，由於今（2024）年是大破大立年，因此建立業界聲望不能先求名利。

嘉義新港奉天宮：中上籤

嘉義新港奉天宮13日大年初四由董事長何達煌率領信眾抽出國運籤，抽出第14首丙寅國運籤「財中漸漸見分明，花開花謝結子成，寬心且看月中桂，郎君即便見太平」，屬一支中上籤。

何達煌表示，今年的國運籤算是中上籤，新港媽祖以這支籤提醒全國信眾上半年仍要繼續耕耘，下半年後必有收穫，籤詩中明白的指出，只要耕耘必有收穫，只怕不肯用心，隨世事浮沉，就像那花開花謝，月亮盈虧，得失相伴。新港媽祖提醒全國信徒持續努力，事情已有轉機，財運會慢慢到來。

新北市蘆洲湧蓮寺：中下籤

新北市蘆洲湧蓮寺9日晚間11時35分左右抽出俗稱「公籤」的國運籤，士、農、工、商分別抽到「中下」、「籤王」、「下下」、「平上」籤。

其中，士籤代表政治、國運，抽到第5支才聖筊，這支中下籤的籤詩為「夢中說夢獲多財，身外浮名總莫猜，水遠山遙難信定，貴人一指笑顏開」。

湧蓮寺管理委員會常務委員楊蓮福解讀，士籤是中下籤，代表民意就是貴人，重視、傾聽民意，不分政黨顏色，便能逢凶化吉、逆轉勝，兩岸可能會有衝突，但仍有轉機。

農是籤王，代表風調雨順、五穀豐收；工籤雖是下下籤，但以正面角度來看，慎防詐騙與小人，就能創造好時運，並且要有危機意識，才能化險為夷；商是平上籤，代表投資要把握良機，不守舊、要創新，才能有所改變。

高雄五甲關帝廟：中上籤

高雄五甲關帝廟開出全國最早國運籤，今年國運籤內容為「甲開世運樂無窮，辰展鴻圖五穀豐，年內黎民多益利，金龍獻瑞有財翁」，廟方表示，屬於中上籤，上半年運勢平穩，下半年豐收有利。

廟方解析，新的一年世運昌隆，風調雨順、五穀豐收，百姓有益利，得以鴻圖大展，財富也因應運勢伴隨而來。

另外，廟方還針對甲辰龍年的四季與每個月份，分別開出籤詩預言。其中四季籤詩顯示，春夏平平、秋冬有利，農曆2月及6月籤詩點出，畜牧業利多、海運榮景佳，商業蓬勃發展。

新北三重先嗇宮：下下籤

新北市三重區269年歷史的先嗇宮9日抽出國運籤，抽中第16籤下下籤，籤詩為：「官事悠悠難辨明，不如息了且歸耕；旁人煽惑君休信，此事當謀親弟兄。」

先嗇宮董事長李乾龍解籤詩表示，這就是神農大帝說大家不要吵來吵去，不只朝野、整個台灣社會不要如此，兩岸也不應該如此，不應該受到外界干擾；籤詩最後一句「此事當謀親弟兄」，朝野是兄弟、兩岸也是兄弟，不應聽外界說三道四，造成自己左右徬徨，神明也感覺到台灣大家在吵來吵去，神明的啟示是希望大家能夠和諧，各黨派好好回去為台灣這片土地耕耘，共同為全台2,300萬人民努力。

北市大龍峒保安宮：中上籤

有200多年歷史的台北市大龍峒保安宮秉持慣例，於除夕深夜至初一凌晨子時向保生大帝擲筊求籤，其中歲君（整體運勢）求得第57首籤詩「萬里求仙意甚虔 青山重疊水連天 終尋隱道桃源洞 不覺回來坐碧蓮」，屬於中上籤。

廟方解讀上半年可能會比較辛苦，但下半年開始會有豐收獲利，運勢大概有7、80分，「先苦後甘有貴人」。

負責解籤的世新大學中文系教授林恕全表示，今年籤詩內容大約是80分，能賺取經驗值很重要，在漫長的歷險中學習改正錯誤，結尾就會變好、有收穫，像是金錢、一段關係、寶貴的經驗。

陽明山姜太公道場：中上籤

陽明山姜太公道場在臘月13日請示龍年國運籤，抽出中上籤，姜太公賜予「巽艮」卦，指示當選總統的賴清德今年將帶領中華民國台灣走出康莊大道，但關鍵在於賴清德必須能夠廣納各界建言，調和鼎鼐，汲取治國智慧。

姜太公道場龍年國運籤的籤詩內容為「王石猶終昧，那堪小悔多，終無咎，笑呵呵」。卦象顯示，「王石」意指賴清德，儘管國人已選出如道場預言的「天選之人」賴清德當總統，但此石尚未光亮彰顯，意即賴清德仍有待琢磨，仍待摸索治國之道。

此外，在面對中國大陸對台種種作為，還有國會3黨不過半、執政黨弱勢得票所帶來的政局動盪，將會使得總統賴清德在施政上會犯些小錯誤，不過最後將會「終無咎」——也就是逢凶化吉，賴清德將會悟出治國智慧。

彰化社頭清水岩寺：下籤

彰化縣社頭鄉清水岩寺建於清朝雍正六年，迄今已快300年，每年初五都會抽出「國運籤」、「工商籤」跟「農牧籤」，結果只有農牧好，國運與工商運勢是下籤。

據清水岩寺臉書所披露，今年國運籤「己卯」龍虎交會，籤文為「龍虎相交在門前，此事必定兩相連，萬金忽然變成鐵，何用作福問神仙」。

清水岩寺總幹事陳慶福解籤，籤文意指將有爭虎鬥的衝突展開，若紛爭持續未解，價值連城的黃金都有可能變成不值錢的生鐵，此時再積德求福問神，就來不及了。

陳慶福指出，清水岩寺的國運籤過去相當靈驗，很少會有「凶籤」，今年國會三黨不過半，神明示警若不能同舟共濟，國運恐受衝擊，百姓也會遭殃，另「工商籤」同樣是凶籤、「農牧籤」相較之下則是偏好的中上籤。

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