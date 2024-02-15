旭然1月營收增85％ 獲橋頭再生水廠訂單貢獻營運

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由於大陸地區純水系統、以及台灣過濾系統，開始認列營收，旭然（4556）今年1月營收7,326萬元，比去年同期的3,950萬元，年增85.42％，歷年單月營收次高，由於旭統也接獲橋頭再生水廠訂單，全年營運樂觀可期。

旭然15日公布今年1月合併營收7,326萬元，年增85.42％，旭然表示，首月營收報喜，主要受惠半導體客戶純水系統交貨，開始認列、以及再生水過濾系統等已於1月陸續分批出貨認列，再加上美國重要客戶長期訂單穩定出貨挹注所致。

旭然說，由於台灣、美國等地區主要客戶，仍保持良好工業液體過濾耗材固定訂單需求，帶動1月營收創近16個月單月新高，更繳出歷年單月營收次高的亮麗成績。

旭然表示，《再生水資源發展條例》已修正擴大再生水使用範圍，今年2月1日起，每日計畫用水量達2萬噸以上的開發單位，其工業用水須使用至少50％系統再生水，此一規範，帶動半導體、電子產業等公司擴建新廠時，對於過濾相關設備需求放大，有助於創造旭然旗下工業液體過濾設備業務、以及工程系統 組裝業務的正面效益。

旭然指出，水利署計畫於2026年前，興建11座再生水廠目標，以及各產業客戶為提升產能良率、廢水回收效率等需求下，挹注旭然自有品牌於水資源相關應用業務需求持續提升。

旭然說，旭然今年1月已接獲橋頭地區再生水廠訂單，再加上持續深化與全球超純水、廢水回收系統及無塵室HEPA濾網、化學濾網規劃設計的工程公司業務合作，可望進一步增添集團業務接單動能，帶動整體訂單能見度已至今年第二季，隨著訂單逐步出貨認列，有助於增添銷售表現。