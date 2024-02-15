陽明海運1月營收月增逾3成 三大因素影響經貿前景

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陽明海運（2609）今（15）日公布2024年1月營收139.97億元，月增31.47％、年增10.06％，主要受到紅海危機影響，船隻繞行好望角使航程拉長，帶動整體運費上漲。

展望航運後市，陽明表示，根據經濟合作暨發展組織（OECD）最新預測，2024年全球經濟將溫和成長，預期歐、美通膨持續降溫，可望帶來降息；然而，國際市場供需仍受到地緣政治、極端天氣及中國經濟放緩等三大因素影響，全球貿易依然受到壓抑，經貿前景充滿不確定性，仍需審慎應對。

再者，受春節假期及節後出貨動能轉弱影響，SCFI運價指數波動，同時紅海攻擊事件、以哈衝突等地緣衝突政治風險持續，影響國際航線營運及船期準點率。

根據法國海運諮詢機構Alphaliner 1月最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長9.8％、需求成長3％；2025年供給成長5.1％、需求成長2.5％。

依據上海航運交易所綜合指數SCFI，截至2月2日當周指數數據為2,218點，較上月上漲17％，其中西北歐線運價為每TEU 2,723美元，較上月下跌5％；地中海線運價每TEU 3,753美元，較上月上漲4％；美西線運價每FEU 5,005美元，較上月上漲80％；美東線為每FEU 6,652美元，較上月上漲69％。