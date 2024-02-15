晴媽咪食物泥教養學三大步驟 讓孩子不再偏食從嬰幼兒期打好基礎

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台灣知名作家「晴媽咪」洪嘉穗在新手爸媽千呼萬喚下，終於今年初推出第三本著作《晴媽咪食物泥教養學》，持續朝向協助每個新生兒都成長為天使寶寶，以及幫助牙口不好的樂齡長輩均衡飲食的理想目標邁進。

晴媽咪創業12年以來，透過寫書、實體課程、線上輔導等方式，幫助數千個新生兒家庭、超過十萬名新手爸媽度過新生嬰孩如何一覺到天亮、日夜顛倒、厭奶、挑食等各種問題。多年來，晴媽咪不斷收到如雪片般的家長感謝信函與回饋，證明從嬰幼兒開始吃營養均衡食物泥，可循序奠定幼童飲食基礎，長大後易養成不挑食的好習慣，一封封的感謝見證，讓晴媽咪更堅信要幫助更多家庭。

今年初，晴媽咪以累積15年豐富經驗，融合新生爸媽多年來傷腦筋的各種問題，將天使寶寶的養成以3大步驟系統性的解析，讓新生兒爸媽更容易理解上手，「從寶寶四個月起，爸爸媽媽只要按照設計的食物泥套餐，循序漸進讓孩子認識食材不同味道，寶寶從嬰幼兒時期就能奠定營養基礎，容易養成不挑食不偏食的好習慣。」

晴媽咪原本是老師，老大出生後，她和先生遭遇新手爸媽的煩惱，如嬰兒不停哭鬧、無法睡過夜、吃不好、睡不好等問題，在調整孩子作息當中，她開始學習自製食物泥給孩子吃，過程中她發現，食用食物泥的嬰孩不易出現挑食問題，因此開始撰寫規律作息與食物泥的經驗文章，甚至提供免費諮詢等服務，接著舉辦作息與食物泥製作課程，逐漸在許多家長共同執行實證下，建立好口碑，開啟她全新事業。

晴媽咪表示，數千個家庭的反饋，深刻感受到嬰幼兒時期是影響每個人飲食習慣最重要的黃金關鍵期。很多父母反應，因他們本身很挑食，因此她深入探究發現，這些父母在嬰幼兒時期大多吃傳統的米湯、粥，牙齒長了幾顆後就跟著大人吃，肚子餓就以奶果腹，較少吃到全天然食材製作的離乳食。因此，大人對飲食的喜好也成為孩子的飲食習慣，若父母的飲食不健康、不均衡、食育觀念偏差，錯誤的飲食習慣就會遺傳給子女。」

晴媽咪提醒父母，千萬不要抱持著孩子隨便吃也沒關係、吃什麼都會長大的想法，因為後天的養成其實比先天基因更加重要。晴媽咪說：「推廣食物泥15年、創業12年來，各式各樣的狀況、理由、網路上的迷思、外人的言語都會讓父母放棄食物泥！有些父母甚至以為吐舌反應或哭鬧不吃就是寶寶不喜歡食物泥的表現，馬上就放棄，但每件新事物的學習都需要時間，不管大人、小孩、甚至嬰幼兒皆如此，因此在孩子發生飲食亂流時，並非換掉食物泥改吃其他離乳食，而是要抽絲剝繭找出原因，讓孩子飲食回歸正軌，如此才能持續幫助孩子養成不挑偏食的飲食基礎。」

晴媽咪FB社團逾70000人、官網顧客人數累積也超過上萬人，以及累積超過十萬名的忠實讀者。晴媽咪提醒，很多新手媽媽會收到朋友、家人、長輩給的育兒資訊，但若父母不斷替換方式，那孩子會更加無所適從，哭鬧也會更厲害。因此在資訊爆炸時代，父母一定要具備網路識讀能力，避免被外界影響。

除此之外，晴媽咪細緻稠密無顆粒的彩虹食物泥，也是讓牙口不好的樂齡長輩、咀嚼困難者攝取均衡飲食的最佳選擇。更能協助剛開完刀或化療後的患者，循序漸進練習咀嚼吞嚥，每餐可食用許多全天然食材的營養。晴媽咪期望每個需要的家庭，都能照著書中的步驟與方法，堅持正確的原則與信念，確實幫助孩子、幫助長輩、幫助家庭成員更健康。天晴工作坊：https://www.kidsfood.com.tw/