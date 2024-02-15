技嘉前進MWC展AI、5G、Edge超算力布局

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技嘉（2376）即將於月底前往在巴塞隆納舉行的MWC世界行動通訊大會，並端出旗下涵蓋AI人工智慧／HPC高速運算、5G、雲端／Edge邊緣運算，及綠色資料中心解決方案等完整技術布局，電信及雲端服務帶來完備的產業解決方案。

針對市場高度關注的AI伺服器，技嘉將展出採用超微（AMD）和輝達（NVIDIA）最新晶片技術平台的新品，包括可支援最新的AMD Instinct MI300X和NVIDIA HGX H100兩種8-GPU運算模組的旗艦級AI伺服器系列產品，並配備新世代的高頻寬互連技術，提供世界級的AI運算效率。

現場也將展出搭載AMD Instinct MI300A APU、NVIDIA Grace Hopper Superchip的AI伺服器系列，和可支援大型AI模型運算的全快閃儲存伺服器。

藉由技嘉的高密度伺服器設計和散熱配置，能讓其完整的AI伺服器產品線發揮更強大的整體效能，並滿足不同的運算架構，讓企業、科研機構、雲端服務或5G基礎建設等各種IT環境皆能導入最適合的運算解決方案。

除了完整的AI伺服器技術布局，技嘉也將展示接軌次世代5G＋AI的雲端和模組化邊緣運算伺服器系列，經由搭配不同主機板、電源供應系統、加速卡和網路卡，以滿足5G網路通訊、AI運算、雲端和邊緣運算等不同的工作負載，讓電信業、大型雲端業者、以及各種規模的企業能快速實現以新一代的網路通訊和AI技術進行IT部署，並無縫升級到最先進的硬體規格，大幅降低日後的維護和升級成本。

此外，面對AI時代下大幅成長的伺服器耗電和散熱挑戰，技嘉也將展出大型的浸沒式冷卻槽及一站式的解決方案，與可支援AI和雲端運算的浸沒式冷卻伺服器，示範綠色機房如何在有限的空間內達到最大化的運算密度、提升電力使用效率（PUE），並且在優勢的成本效益下滿足多元的工作負載，推助各國資料中心轉型為節能永續的綠色機房。

看好5G、邊緣運算與I技術，將帶給世界更智慧、更安全的未來交通，技嘉自家研發的自動駕駛控制主機（ADAS）和車載資通訊控制器也將登場，結合先進的AI軟硬體，並且提供高速、低延遲的資料傳輸效能，讓車載電腦能整合來自感測器的大量數據後即時演算，提供精準的車道定位和駕駛決策，讓自駕車能在複雜多變的路況下安全行駛。