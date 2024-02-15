春節桃園狂吸逾160萬遊客 青埔連4年蟬聯春遊之冠

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新春連假7天，桃園狂吸超過160萬人次遊客造訪，許多景點都亮起人潮擁擠的紅燈警示，尤其初三單日就創33萬人，25景點以青埔休閒遊憩區最夯，連續4年蟬聯春遊之冠，7天吸引50萬人次造訪，觀旅局長周柏吟表示，桃園遊客較去年同期平均日增1萬人，顯見遊客都已回籠，桃園成大家過年走春的熱門選擇。

依據桃園市政府觀光旅遊局25處熱門景區大數據遊客人數統計資料顯示，桃園市25處熱門景區遊客量連續2年突破百萬，今年春節連假遊客總數已破160萬人，平均每日達23萬人，連假中間的12日初三及13日初四連續2日，遊客人數皆破單日30萬人次，其中大溪老街更連續5日亮人潮擁擠的紅燈提醒，虎頭山風景特定區、青埔休閒休憩區、龍潭大池也呈現3日紅燈人潮擁擠情形。

觀旅局統計今年農曆7天連假，青埔休閒遊憩區吸客超過50萬人次，其次為大溪老城區遊客超過20萬人，老街溪步道與竹圍漁港也有逾10萬人次遊客，連假以來採買年貨、伴手禮及走春遊逛的民眾不斷湧入這些熱門景區，青埔休閒遊憩區眾多的新興景點也廣受民眾喜愛，包括：華泰名品城、IKEA桃園旗艦店、新光影城、Xpark水族館、橫山書法藝術館等都湧入大批逛街人潮，都成為過年走春的熱門選擇。

周柏吟說，市長張善政極為重視春節景區人流交通，年前特別透過樂遊桃園觀光會報邀集交通局、警察局及水務局等相關局處，跨局處合作討論紓解春節景區人流，提供民眾春節旅遊交通順暢。

周柏吟表示，為提供民眾便利及舒適旅遊，市府提供16支高解析即時影像影像及25處熱門景區舒適度燈號，讓民眾提前了解現地人潮，避免前往壅塞區域。春節期間即時影像共有超過24萬5000人次瀏覽，觀看燈號瀏覽人次約7000人次，同時警察局也參考景區燈號進行相關管制，共同提供遊客更舒適的春節旅遊。

周柏吟舉例，像是今年春節大溪老城區旅客數雖較去年增加近1萬8000人次，但依據警察局統計資料顯示，民眾110報案道路壅塞案件，大溪區較去年同期降低34％，龍潭區也較去年同期降低4成，透過跨局處合作有效疏導春節交通景區人流。