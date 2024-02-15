仁寶1月營收640.59億元 年增2.1％

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仁寶（2324）今（15）日公布今年1月合併營收，為新台幣640.59億元，月減7.9％，但與去年同期相比增加2.1％。仁寶1月筆電出貨量為220萬台，第一季營運預計與過往季節性相差不遠；仁寶總經理翁宗斌日前預估，今年非筆電部分仍可維持雙位數成長，至於NB部分，在下半年有AI PC助陣下，NB成長率至少會保有產業界預估的水準，約年增3至5％。

仁寶今年營運策略將有明顯轉變，擬由既有的囤墾式策略朝向更積極的獵頭式策略轉型。董事長許勝雄之前旺年會中透露，未來二至三年至少會有二至三個併購案，併購主力包含醫療、車電、5G或是低軌衛星都會是重點。

另外，仁寶也宣布將參展MWC 2024，展現其布局B5G衛星通訊成果。仁寶將展出最新衛星通訊及綠色科技解決方案，包含最新的5G小基站和5G模組、5G終端設備、NTN衛星物聯網解決方案、ESG碳管理、能源及充電管理等SaaS服務，旨在為全球用戶提供更加智慧、高效的無線通信體驗，引領智能科技邁向更為先進的未來。

仁寶強調，其衛星使用者終端裝置不僅符合3GPP無線通訊標準Release 17與ITU LPWAN，更整合先進的MT6825 NTN晶片與LoRaWAN通訊技術，這不僅使其能夠結合物聯網廣域通訊技術優勢，同時透過雙向通訊功能，讓衛星物聯網解決方案能夠鏈結衛星訊號與終端傳感器資料，提供無縫衛星通訊體驗。

仁寶進一步說明，企業可以充分利用衛星通訊技術實現物聯網裝置之間的連線和溝通，同時透過NTN服務供應商將企業的資料連結到5G專網，提供更穩定的通訊服務。同時，透過ESG能源管理解決方案，企業能夠精準調節能源使用，極大的降低成本和環境影響，實現節能減排目標。