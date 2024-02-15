台彩17款刮刮樂百萬元大獎還有千個以上未現

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儘管台灣各地在春節期間傳出刮出百萬元、千萬元的喜訊，不過，根據台灣彩券統計，截至14日為止，刮刮樂百萬元以上的大獎還有千個以上未現。

總計17種新款刮刮樂中，百萬元以上的大獎有1,351個，在春節期間被刮中的實際個數只有220個。換言之，還有1,131個百萬元的大獎未被刮出，其中2,000萬元還有5個、1,200萬元有3個、5,00萬元還有11個、200萬元還有31個、100萬元甚至還有1,069個未被刮出。

其中銷路最佳的農曆前限定版的「2,000萬超級紅包」有8個頭獎2,000萬元、10個「200萬元＋賓士休旅車」、1,000個100萬元等多個百萬元以上大獎最受關注。根據台灣彩券統計，至2月13日止，「2,000萬超級紅包」已刮出3個2,000萬元、5個「200萬元＋賓士休旅車」、170個100萬元，因此，2000萬大獎還有5個、「200萬元＋賓士休旅車」也有5個及830個百萬元都還未出現。

除了「2,000萬超級紅包」外，每張售價1,000元的「1,200萬大吉利」共有5個頭獎1,200萬元及150個100萬元，總中獎率70％。台彩表示，截至2月13日止，「1,200萬大吉利」，已刮出2個1,200萬元、9個100萬元。

另外，台灣彩券電腦型彩券目前還在新春加碼期間，雖然大樂透頭獎1.64億元14日已從高雄路竹區的「竹旺彩券行」開出，台彩表示，從2月15日頭獎仍保證1億元，另外，至14日為止，360組百萬元大紅包已開出199組，尚有165組還未開出；至於威力彩則上看4.1億元。

台彩也表示，這次開出春節大紅包獎項共有32家，其中在新竹香山區的「財福發彩券行」即開出2注，都是獨得百萬元獎金，是今年春節期間最旺的彩券行。