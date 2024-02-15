統一超1月營收278.93億 創同期新高、史上次高

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統一超商（2912）公告1月合併營收278.93億元，較去年同期成長4.81％，創下同期新高、歷史次高紀錄。儘管去年同期基期高，在台灣7-ELEVEN掌握元旦跨年連假業績帶動，以及轉投資菲律賓7-ELEVEN、統一速達(黑貓宅急便)、上海7-ELEVEN、浙江7-ELEVEN等均表現亮眼，有效挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN門市截至2024年1月底店數6,890家，去年同期店數6,683家，一年來淨店數逾200家，元月台灣7-ELEVEN掌握元旦連假、年貨採買、龍年肖像、宮廟祈福、草莓季、總統大選、寒流來襲等節慶節令消費需求，聚焦鮮食、咖啡、霜淇淋、思樂冰、預購、全店行銷等明星結構，持續開發話題商品，更串連OPENPOINT生態圈及線上線下豐富銷售渠道，持續擴大滿足民生需求，成為消費者心中的生活服務平台。

目前OPEN POINT生態圈，服務會員數突破1,700萬，在持續以跨通路、跨產業等多元做法，提升會員活躍度，衝高會員單月消費金額且較去年同期成長超過1成，創下歷史同期新高紀錄。

而鮮食業務亦是核心，從節慶話題、低溫暖食補給、擴大烘焙結構，目前烘焙結構藉由強化歐式麵包經營、開發草莓季糕點，多元作法下已持續帶動相關類別業績成長1～2成，至於多元節慶商品，則持續帶動相關類別業績成長1～5成。

展望2月值農曆春節假期、開工、開學、補班、元宵節、情人節與228假期等節慶，持續聚焦明星結構開發話題商品，新年假期多元活動均有助營收動能續成長。