土銀董座謝娟娟開工嘉勉112年佳績 新年度再創佳績

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龍年開工大吉，土地銀行於初六（15日）舉辦新春團拜活動，土地銀行董事長謝娟娟、總經理何英明偕同各單位主管視訊連線至各營業單位，嘉勉土地銀行同仁2023年度創良好績效、稅前盈餘達新臺幣170.43億元規模的歷史新高。謝娟娟更提出五大策略目標，配合細緻策略，期許土銀今年再創佳績。

謝娟娟在新春團拜中呼籲全體同仁秉持「今天要比昨天更進步」理念，繼續創造銀行、個人的璀璨成果，在既有「授信均衡化」、「獲利多元化」、「人力優質化」、「業務數位化」及「落實永續經營」五大策略目標下，設定更細緻、深入的年度策略，運用甘特圖定期追蹤、反饋機制動態調整策略方向，搭配即時的獎勵制度，讓策略上行下效、保持敏捷。

「授信均衡化」方面，土地銀行在既有土建融授信基礎之上不斷擴大企業授信能量，並調整授信結構、節省風險資產運用，提早因應未來BIS(資本適足率)新制接軌。

「獲利多元化」則著重財務操作及手續費收入，除超前部署迎接高資產客群業務帶動手續費收入占比，財務操作占比亦須提升至適當水位。

今年更以實際行動宣示「人力優質化」策略，訂定符合新世代員工所需的人事制度，讓優秀人才具備更多發展空間。

隨科技發展與資訊風險增長，如今資安已是土地銀行「業務數位化」最重要的核心，金融服務路徑的改善計畫隨客戶反饋推陳出新，讓土銀APP與數位服務更加人性化。

「落實永續經營」方面，土地銀行也設定新年度ESG目標，在投資、融資及商品審查流程也納入 ESG 因子、訂定一般性排除產業及高汙染／耗能產業投融資上限、評估營運據點導入溫室氣體盤查，藉此提升永續經營競爭力。