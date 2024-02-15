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期貨最新報價 2／15期交所夜盤行情

期貨示意圖。圖／Freepik
期貨示意圖。圖／Freepik

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02/15(四)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)

1.盤後時段臺指期024今天18時04分(較開盤參考價) 上漲39.00點，為18,706點。

2.盤後時段電子期024今天17時55分(較開盤參考價) 上漲2.30點，為969.85點。

3.盤後時段小電子期024今天18時05分(較開盤參考價) 上漲2.15點，為969.70點。

4.盤後時半導體30期貨024今天17時47分(較開盤參考價) 上漲12點，為5,333點。

5.盤後時段元大台灣50ETF期貨024今天17時49分(較開盤參考價) 上漲0.05點，為142.55點。

6.盤後時段美國道瓊期貨034今天17時46分(較開盤參考價) 上漲54.00點，為38,570點。

7.盤後時段美國標普500期034今天16時23分(較開盤參考價) 上漲12.25點，為5,028點。

8.盤後時段美國那斯達克100期貨034今天18時00分(較開盤參考價) 上漲10.00點，為17,895點。

9.盤後時段美國費城半導體期貨034今天18時04分(較開盤參考價) 上漲9.00點，為4,598點。

10.盤後時段富時100指數期貨064今天17時59分(較開盤參考價) 上漲26.00點，為7,569點。

11.盤後時臺幣黃金期貨024今天17時47分(較開盤參考價) 下跌0.5點，為7,601點。

12.盤後時布蘭特原油期貨054今天17時16分(較開盤參考價) 上漲9.50點，為2,540點。

資料來源：台灣期貨交易所

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