成本高漲扛不住！鬍鬚張2款雞肉便當調漲5元、漲幅3.8％

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因應食材原物料高漲及人力薪資攀升雙重挑戰，中式速食連鎖鬍鬚張宣布自明（2／16）日起調整二款雞便當售價，「雞腿便當」130元調整為135元，「紅糟豆乳腿排便當」由110元調整為115元，平均漲幅3.8％。

鬍鬚張表示，餐飲業經營壓力日益沉重，根據中央畜產會12月統計資料顯示，雞肉價格比去年同期漲幅達15％，為提供優質的服務與餐點品質，照顧每一位同仁，經過審慎評估，決定將雞腿便當與紅糟豆乳腿排便當調漲5元。鬍鬚張強調，顧慮消費者的感受，其他產品維持原價。

受食材原物料與人事成本持續上漲，餐飲業頻吹漲風，全台有95家門市的速食連鎖漢堡王，1月9日起調漲17項商品售價，整體漲幅約2％。漢來美食集團旗下漢來海港自助餐廳將自3月1日起漲價30至100元，漲幅2.8％至14.4％。漢堡王、漢來海港為2024年開年後宣布漲價的連鎖餐飲品牌，在此之前，麥當勞、達美樂已先在2023年12月「發難」起漲。由於食材原物料價格迄今沒有明顯而下降趨勢，2024年起基本工資上調後人力成本亦增加5％以上，早在農曆年前餐飲業界即預測，農曆年後還會有餐飲業者跟進喊漲。

鬍鬚張上一次調價2023年2月1日， 調漲10款便當調漲5元、鴨蛋調漲1元、2款居家系列甜點調漲5元，平均漲幅5％。鬍鬚張表示，此次僅上調二款雞肉便當價格，實是為反應成本。